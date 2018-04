Pallavolo, il derby tra Sampress e Nef se lo aggiudicano gli osimani

LORETO – Un derby non bello ma intenso regala alla Sampress un punto. Al termine della prevedibile maratona conclusa al 5’ set tra due squadre che sostanzialmente hanno valori simili, l’hanno spuntata gli ospiti grazie al turno al servizio di Cremascoli al tie-break che ha scavato un break mai più recuperato dai padroni di casa. In mezzo ci sono stati 4 set con fasi di gioco alterne, tanti errori, soprattutto al servizio, ed una fase di muro e difesa che in entrambe le metà campo solo a tratti è stata ordinata ed efficace. In fotocopia anche le percentuali di ricezione dopo 2 ore di gioco con il 54% di positiva in entrambe le metà campo e 6 muri realizzati. Coach Giannini ha provato ad attingere a piene mani alla sua panchina in cerca di soluzioni con Leoni, Angeli, Silvestroni, il doppio cambio con Oprandi e Luca Massaccesi a dare manforte ai compagni.

Nel 1’ set Durazzi dal servizio apre l’allungo di Osimo che il turno di Pesaresi amplia per il 20-25 finale. Nel 2’ set è ancora un turno al servizio a fare la differenza ma stavolta la firma è di Marco Massaccesi. Volpini piazza muro e attacco ed è 19-13. Il servizio out dell’ex Caporaletti chiude sul 25-18. Il 3’ set resta in equilibrio fino alla parte finale. La Sampress trova nel capitano Nobili il punto di riferimento in attacco. Rientra Cremascoli dopo un problema alla caviglia risolto dallo staff medico ospite ma è proprio il palleggiatore a mettere out dai 9 metri per il 25-22 Loreto. Invece di spingere sull’acceleratore la Sampress cala di intensità e di concentrazione. Romani è nel suo momento migliore e Osimo sale 12-16. Giannini opera i cambi e torna sotto fino al 20-21 ma si spegne la luce in attacco e si va al tie-break per il 21-25. Al tiebreak l’equilibrio si rompe presto e il derby prende la via di Osimo con il 10-15 chiuso dal diagonale di Bruschi.