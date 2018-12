Duro ko per la Conero Planet, senza Da Col arriva la sconfitta contro Montesport

La solita Conero versione trasferta ancora priva di Da Col ha ceduto l’intera posta nello scontro diretto al Montespertoli in una partita alla quale chiedeva invece punti. Resta lo zero nella casella punti vinti in trasferta per le ragazze di Bacaloni che hanno avuto un buon avvio trovando anche il vantaggio sul 11-9 poi un black-out lungo un break di 7 punti per le padrone di casa toscane, che ha condizionato il set e sostanzialmente il match. Coach Bacaloni ha provato a mettere mano alla sua panchina cercando soluzioni tecniche con gli ingressi di Marcelletti in regia, Vescovi al centro e Penna tra gli attaccanti ma senza ottenere risultati significativi. Con questa sconfitta l’Eurosped ripiomba in zona retrocessione dalla quale dovrà cercare di risollevarsi nuovamente nel match interno di Sabato al Palasabbatini. Alle 17.30 arriva Quarrata per un altro scontro diretto nel quale è vietato fallire

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!