Castracani, presidente Conero Planet: «Il momento è critico ma noi restiamo sereni»

“Due anni fa abbiamo cominciato a percorrere una strada che sapevamo avrebbe potuto avere delle difficoltà ma avevamo le idee chiare allora e le abbiamo a maggior ragione oggi. Il progetto Conero va al di là dei risultati momentanei della prima squadra e consta su persone positive che hanno rispetto per ciò che fanno e per chi a cuore questo percorso”.

Nelle parole del Presidente Mauro Castracani c’è il senso non solo di una stagione di serie B1 ma di un modo di essere che volge lo sguardo un po’ più lontano. “Ovviamente perdere sabato in casa contro Moie ci ha rattristato non tanto perché ci allontana dalla salvezza che dista comunque solo 4 punti ma perché è stata figlia di una serie di malumori alimentati da chi dovrebbe invece contribuire a risolverli con le proprie prestazioni e facendo quello che sa fare, cioè giocare a pallavolo. La squadra ha dominato per un set e mezzo poi è scomparsa dal campo per quasi un’ora. Ciò non può accadere”. L’assenza di Barzetti e Bellucci non bastano a spiegare il crollo. “Per noi Valentina Bellucci è una giocatrice importante che dà equilibrio e personalità alla squadra e la sua assenza in mezzo al campo si sente. Per la ripresa del campionato sarà pienamente recuperata. Barzetti ha fatto una scelta diversa, preferendo giustamente cogliere un’opportunità lavorativa importante che è inconciliabile con gli impegni pallavolistici di serie B1. Difficilmente continuerà con noi”. Con Da Col invece si è giunti alla rescissione consensuale del contratto, “nell’interesse sia nostro che suo” – ha aggiunto il presidente.

“La squadra potrà contare sulla qualità e l’entusiasmo di Giombini e Penna e sul contributo dei nostri gioiellini di casa Borgognoni, Malatesta, Cicchitelli, Mazzucchelli oltre ovviamente a Marcelletti e Canonico e su tutte le altre ragazze protagoniste in under 16-18 che costituiscono il futuro della Conero. Su di loro abbiamo investito tanto per offrire una concreta opportunità di crescita”. Dopo la sosta parte il girone di ritorno di serie B1 con la partita in casa contro Trevi. “Abbiamo 13 partite nelle quali cercheremo la salvezza giocando palla su palla. Se raggiungeremo l’obiettivo tanto meglio, se invece altri saranno più bravi di noi vorrà dire che l’anno prossimo in B2 cercheremo la scalata per tornare nella terza serie nazionale essendo una società solida con sponsor importanti ed un progetto tecnico nel quale crediamo fermamente” – ha concluso Mauro Castracani. Il momento della Conero Planet sarà oggetto di approfondimento anche nel corso dell’appuntamento televisivo settimanale su èTV “Sogno Ankon-etano” in programma giovedì alle 21.20. Ospiti in studio la vice presidente della Conero Planet Patrizia Niccolaini e il giornalista del Corriere Adriatico Fabio Petrelli.