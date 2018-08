Pallavolo, la Sampress dà i numeri: raduno il 29 agosto

LORETO – Quattro giocatori riconfermati dalla passata stagione, staff tecnico rinnovato per il 50%. La nuova (è il caso di dire) Sampress Nova Volley si prepara all’inizio della stagione con grande entusiasmo. L’avvio della preparazione è fissato per mercoledì 29 agosto con all’appello i 13 giocatori che costituiranno il roster.

Ai riconfermati primo allenatore Romano Giannini ed Andrea Stortoni, scoutman, a completare lo staff tecnico sono arrivati il vice allenatore Paolo Calamante ed il preparatore atletico Davide Sarnari. Numeri di maglia riconfermati per i giocatori rimasti nel roster dalla passata stagione.

Il capitano Paco Nobili, schiacciatore, ha scelto di tenere il numero 18 di maglia. Con lui l’altro schiacciatore Jacopo Angeli che vestirà il numero 9, Dylan Leoni, libero, è rimasto fedele al numero 10 così come Marco Massaccesi, centrale, al numero 12. I due nuovi palleggiatori Andrea Giuliani e Francesco Ferri hanno scelto i numeri di maglia rispettivamente 3 e d 8 che hanno accompagnato finora gran parte della loro carriera. Numero solito anche per l’opposto Leonardo Scuffia, l’immancabile n.11. Michele Stoico, centrale, ha scelto il 5 mentre lo schiacciatore Simone Spescha ha chiesto ed ottenuto il numero 15. Per Michele Orazi, centrale, c’è il numero 4, mentre Daniele Torregiani, opposto, ha puntato sul numero 6. Thomas Alessandrini, schiacciatore ha scelto il n. 7 mentre Lorenzo Dignani, libero, ha preso il n. 13. La squadra si avvarrà del contributo del medico sociale dott.ssa Fabiola Principi, del dirigente accompagnatore Gilberto Sturba, dei Team Manager Maurizio Areni e Stefania Busilacchi.