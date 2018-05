Sampress Volley, Angeli è la prima conferma. Il presidente: «Una scommessa vinta»

LORETO – Dopo l’accordo raggiunto con coach Giannini, la Sampress Nova Volley, riparte da una conferma anche nel roster e si tratta di uno dei protagonisti più inattesi ma anche più positivi della scorsa stagione. Jacopo Angeli, schiacciatore, loretano doc, classe ’97, ha raggiunto l’accordo con la società neroverde ed è il primo giocatore che farà parte della Sampress Nova Volley per la stagione 2018-19, la 2’ in serie B unica.

Tornato a Loreto in punta di piedi, Angeli è cresciuto molto nel corso della stagione ottenendo spazio crescente nonostante un infortunio alla caviglia che l’ha tenuto a riposo per circa un mese. “Sicuramente Angeli è una scommessa vinta – ha detto il presidente Franco Massaccesi – che ci gratifica particolarmente perché vedere un ragazzo di Loreto impegnarsi tanto e dimostrare anche in serie B unica di avere i mezzi tecnici e fisici per reggere la categoria per noi è motivo di grande orgoglio e, sul suo esempio, contiamo che altri ragazzi escano dal nostro vivaio per far parte della prima squadra”.

Gli fa eco coach Romano Giannini. “Nella stagione appena conclusa Jacopo Angeli ha fatto molto bene – ha aggiunto l’allenatore - ma ora per lui viene il difficile perché dovrà confermarsi a certi livelli dimostrando di avere continuità di rendimento. Riponiamo in lui grande fiducia e ci aspettiamo molto. L’impegno non gli è mai mancato e mi aspetto da lui importanti progressi tecnici e caratteriali”. Raggiante il 21enne attaccante. “Giocare a Loreto per me è motivo di grande orgoglio - ha detto. Sono felicissimo di aver guadagnato la fiducia dell’allenatore e della società e darò sempre il massimo per onorare una maglia che sento veramente mia”. Attesi nei prossimi giorni nuove conferme ed i primi nuovi acquisti che completeranno e miglioreranno la Sampress Nova Volley ma intanto Jacopo Angeli c’è!