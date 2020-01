Lardini, buon test con Ravenna: debutto per Çor e Sobolska

JESI - La Lardini chiude la settimana con un buon allenamento al PalaTriccoli con la Conad Olimpia Teodora Ravenna. La formazione filottranese si impone (25-22, 25-23, 25-17, 25-15) nei quattro sei giocati con le romagnole. Assente Giulia Angelina, in permesso per motivi di studio, coach Schiavo allarga le rotazioni all’intero roster, dando spazio nella quarta frazione alle neo arrivate Irem Çor e Dominika Sobolska. “E’ stato un allenamento positivo – sottolinea il tecnico della Lardini –, abbiamo fatto un po’ fatica a prendere il ritmo contro una squadra che difende e che ha giocatrici di esperienza e qualità. Per noi era importante mettere nelle gambe una prova sei contro sei, visti anche i nuovi inserimenti, dalla prossima settimana riusciremo a farlo con maggiore continuità. Già stasera si sono viste ottime cose, sia in difesa che nella fase di contrattacco, su cui stiamo lavorando tanto. Çor e Sobolska? Hanno disputato un buon set, sono entrate con il piglio giusto”. La Lardini tornerà al lavoro lunedì mattina, con una seduta pesi al PalaGalizia di Filottrano.