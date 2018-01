Pallavolo, Lardini a Modena con tanti tifosi al seguito

Nel tempio del volley italiano per iniziare a raccogliere anche lontano dal PalaBaldinelli. Nel suo cammino irto di insidie, la Lardini si rimette in viaggio con direzione Modena per affrontare domenica (ore 17:00) al PalaPanini la Liu Jo Nordmeccanica, unica formazione ad aver battuto la capolista Imoco Conegliano in questa stagione.

«Per noi è una gara importante – ammette l’allenatore della Lardini, Giuseppe Nica – nella quale provare a fare risultato, al di là di chi sta dall’altra parte della rete, pur consapevoli di affrontare un’avversaria con grande qualità. Stiamo giocando contro tutte squadre forti, anche se probabilmente gli ultimi nostri risultati hanno fatto crescere un po’ la considerazione nei nostri confronti e siamo maggiormente sotto esame. La mia curiosità è vedere come sapremo reagire a questa differente pressione». La formazione filottranese troverà una Liu Jo Nordmeccanica con un volto decisamente differente rispetto a quello del girone di andata. A cominciare dalla guida tecnica da inizio dicembre in mano a Marco Fenoglio, l’allenatore dello scudetto di Novara. Un altro “pezzo” di tricolore è arrivato sotto la Ghirlandina con l’olandese Pietersen (già in rosa invece la croata Barun-Susnjar), oltre all’ex Legnano Mingardi e alla statunitense Abbott (che però potrà essere tesserata solo a febbraio). «E’ una squadra indubbiamente forte, ma è pur vero che per noi che siamo ultimi tutte le altre formazioni fanno aumentare la difficoltà della partita, altrimenti non saremmo in questa posizione. In questo momento abbiamo la necessità di giocare al massimo del nostro potenziale, entrare in campo con la giusta determinazione e non essere rinunciatari. Mi piacerebbe rivedere la Lardini di Conegliano, perché non era affatto facile giocare quel giorno al PalaVerde, e non la squadra degli ultimi tre set contro Scandicci. Sono convinto che possiamo dimostrare ciò che valiamo». Nella Lardini due le ex: Nicole Gamba e Lana Scuka, entrambe in maglia Liu Jo nella stagione 2015/2016.

ARBITRI. A dirigere il match del PalaPanini saranno Ilaria Vagni e Rocco Brancati, al video check Fabio Pasquali, segnapunti referto elettronico Mattia De Crescenzo.

TIFOSI. Un pullman e numerosi mezzi privati: saranno in tanti a seguire Negrini e compagne a Modena, una ennesima testimonianza di vicinanza e affetto verso la Lardini.

DIRETTA LVF TV. Gli appassionati che non saranno a Modena potranno vedere la gara in diretta streaming esclusiva su LVF TV (info e abbonamenti su www.lvftv.com). Aggiornamenti su www.legavolleyfemminile.it e sulla pagina ufficiale Facebook pallavolofilottrano. polisportiva.