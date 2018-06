Mercato pallavolo, Laura Baggi schiaccia per la Lardini Filottrano

Il terzo volto nuovo della Lardini 2018/2019 è quello di Laura Baggi, schiacciatrice di 191 cm., di ritorno in Italia dopo l’esperienza in Finlandia con l’HPK Hameenlinna, con il quale la scorsa stagione ha vinto la Coppa nazionale e contribuito alla conquista dello scudetto. Lodigiana, classe 1992 (è nata il 2 gennaio), Laura Baggi è stata tra le protagoniste del titolo mondiale vinto dall’Italia under 20 nel 2011 e di quello europeo under 19 dell’anno precedente, oltre al bronzo continentale del 2010. In carriera vanta quattro promozioni: due in A2 (con Breganze nel 2013 e con Lodi nel 2017), due in A1 (con Crema nel 2012 e con Vicenza nel 2015) senza però aver mai calcato il palcoscenico della massima categoria.

“Ho fatto tante esperienze – racconta la neo schiacciatrice della Lardini –, ma questa mi mancava ed è un passo che volevo fare. Sono davvero grata per la possibilità che mi ha dato la società di Filottrano. Farò di tutto per ricambiare la fiducia, sono pronta a dare il mio contributo. Sono rimasta sorpresa della chiamata, ma anche entusiasta: è una sfida stimolante e voglio mettermi alla prova”. Con le qualità che ne hanno fatto una giocatrice solida e duttile. “L’attacco è l’emblema di una giocatrice, ma la ricezione è il fondamentale che preferisco. Sono contenta del mio ruolo perché è completo. Poi, chiaramente, lascio giudicare a coloro che vengono al palasport. I miei obiettivi? Il primo collima con quello della squadra, che è lo stesso che ci fa lavorare tutte insieme e andare in un’unica direzione. Il secondo è dare il mio apporto. Il campionato è difficile, ma sono gasata per una sfida che ha mille fattori stimolanti”. Alle spalle si è messa una stagione in Finlandia terminata per motivi personali dopo 19 gare di campionato e 151 punti. “Mi è dispiaciuto molto chiudere in anticipo. Abbiamo vinto la Coppa e diciamo che ho dato il mio supporto morale alla squadra per la conquista del titolo. Di sicuro, a livello sportivo è stata una bellissima esperienza, che consiglio a tutte”.