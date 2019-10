Lardini Filottrano, domenica l’esordio a Jesi contro l’Imoco tricolore

La prima assoluta al PalaTriccoli di Jesi nel giorno della sfida all’Imoco Volley Conegliano campione d’Italia in carica e vice campione d’Europa. L’esordio della Lardini nel suo nuovo impianto (domenica, ore 17:00, arbitri: Andrea Bellini e Alessandro Oranelli) coincide con una gara di grande fascino e richiamo, ma anche dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà. “Per noi è una partita importante – sottolinea l’allenatore della Lardini, Filippo Schiavo –, nella quale provare a conquistare punti, giocando con la mente sgombra e spingendo sull’acceleratore. Affrontiamo una delle formazioni più forti d’Italia e non solo, una squadra che ha tra le sue fila giocatrici di grande talento e che ha fatto percorso netto nelle prime due gare disputate (mercoledì il successo in tre set a Brescia nell’anticipo della 10ª giornata). Conegliano propone un gioco vario e veloce al quale dovremo saper far fronte con la nostra miglior capacità difensiva, provando a sfruttare i loro eventuali passaggi a vuoto, cosa che in parte ci è mancata nella prima giornata a Bergamo. E’ l’esordio davanti ai nostri tifosi, vecchi e nuovi, ci teniamo a disputare una prova importante. Di sicuro il pubblico avrà la possibilità di vedere due organici con atlete di livello internazionale”. Tre le ex della partita e tutte sulla sponda Lardini: Anna Nicoletti (due scudetti con la maglia dell’Imoco nel 2016 e nel 2018), Athina Papafotiou (a Conegliano nella prima metà della stagione 2017/2018) e, la ex più fresca, Gaia Moretto, che ha contribuito al tricolore conquistato dalle venete la scorsa stagione.

Biglietti e abbonamenti. Proseguirà fino a domani la prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket, sia online (www.liveticket.it/lardinifilottrano), sia nei LiveticketPoint (www.liveticket.it/point), così come la campagna abbonamenti (aperta fino al 26 ottobre). Domenica la biglietteria del PalaTriccoli aprirà alle ore 15:30, per il ritiro delle tessere abbonamento sarà allestito un apposito desk.

Servizio campo. Il servizio di pulizia e raccattapalle sarà garantito dalle giovani atlete dell’Asd UAU Alex Zanardi di Monte Porzio (PU) e del Real San Costanzo (PU).

Area Bimbi. Anche al PalaTriccoli (ingresso biglietteria) si rinnoverà l’appuntamento dedicato ai più piccoli, un ambiente su misura nel quale i bambini saranno accolti dalle animatrici dell’associazione filottranese “Gioia di Vivere”, che li guideranno alla scoperta di giochi, attività ludico-ricreative e tanto divertimento. L’intrattenimento è completamente gratuito e per tutti i bambini.