Pallavolo, la Lardini attesa dal difficile confronto con Scandicci

Cambia il nome dell’avversaria, ma non il grado di difficoltà, elevatissimo. La seconda consecutiva in casa è un’altra partita da circoletto rosso per la Lardini, che domenica (ore 17:00) ospita al PalaBaldinelli di Osimo la Savino Del Bene Scandicci, terza forza della Samsung Galaxy Volley Cup di A1 con sguardo interessato al secondo posto, lontano appena tre punti.

Il confronto con le toscane arriva a distanza minima dal successo al tie-break di mercoledì sera con la Igor Novara, impresa che inevitabilmente ha «alzato l’umore generale – ammette l’allenatore della Lardini, Giuseppe Nica –, anche se non dobbiamo commettere l’errore di pensare che siamo diventati dei fenomeni, così come non eravamo scarsi prima. Ci stiamo allenando e stiamo giocando bene, ma dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo migliorato tante situazioni, ma altrettante vanno ancora perfezionate. Direi una bugia se affermassi che non sono contento di quanto stiamo facendo. Ma sono uno che non si accontenta e pensare di aver raggiunto il massimo è un limite che non ci possiamo permettere». Specie nel misurarsi con un’altra indiziata al tricolore, come Scandicci. «Ci aspetta una partita tosta perché la squadra di coach Parisi è forte e completa. Come dico sempre, la pallavolo non consente di salvaguardare il risultato, ma bisogna andare in campo per provare a vincere, senza tremare sui palloni che scottano. Se si ha paura di perdere la sconfitta è pressoché certa. Da Novara a Scandicci per noi cambia poco: al di là dell’avversaria che affrontiamo, è importante proseguire il percorso di crescita che abbiamo intrapreso e continuare a migliorare. Mi aspetto un palasport con tanto pubblico, con la speranza che le persone che ci vengono a sostenere si possano divertire, anche nel vedere una squadra che gioca con il cuore».

ARBITRI. A dirigere la gara del PalaBaldinelli saranno Marco Riccardo Zingaro e Maurizio Canessa; al video check Martin Polenta, segnapunti referto elettronico Federica Talevi.

PROMOZIONE TESSERATI FIPAV. Così come accaduto per la partita di mercoledì scorso, anche per l’appuntamento con Scandicci sarà attiva la speciale promozione indetta dalla Lardini Volley per tutti i tesserati Fipav dei Comitati di Ancona e Macerata, con ingresso gratuito per gli under 16 e al costo di 5 euro per tutti gli altri tesserati. Ogni società può aderire all’iniziativa inviando una mail a biglietti@pallavolofilottrano. it, specificando il nome del club e il numero di partecipanti (sia quelli con biglietto omaggio, sia quelli con biglietto a pagamento).