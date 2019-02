Lardini Filottrano, giovedì test con San Giovanni in Marignano

Nel percorso di avvicinamento al confronto interno di domenica con la Zanetti Bergamo, la Lardini Filottrano sosterrà domani al PalaBaldinelli un test amichevole con la Omag San Giovanni in Marignano (A2). L’inizio del riscaldamento è fissato alle ore 16:30.

CARDULLO E BRČIĆ TESTIMONIAL. Paola Cardullo e Bernarda Brčić hanno presenziato questa mattina all’evento conclusivo del percorso promozionale del progetto Ragazzi di Classe proposto dalla Star Volley alle classe medie del “Galileo Ferraris” di Falconara Marittima, svoltosi nella palestra “Davide Pagani” interna all’Istituto Comprensivo. Le due atlete della Lardini hanno premiato i ragazzi e le classi che si sono distinti nelle varie esercitazioni effettuate al termine del ciclo di lezioni in un contesto di festa e di sani valori, ricevendo l’affetto dei giovani studenti.

PREVENDITE E PROMO SCUOLA. Con lo scopo di avvicinare i giovani allo sport, donando loro un momento di condivisione, la Lardini Volley ha attivato una promozione in diverse scuole del territorio per la gara di domenica con la Zanetti Bergamo. Gli studenti avranno la possibilità di accedere gratuitamente al PalaBaldinelli: per usufruire del tagliando omaggio, sarà sufficiente presentare in biglietteria il coupon che in questi giorni stanno ricevendo a scuola. Resta attiva la prevendita sul circuito Liveticket, sia online (www.liveticket.it/lardinifilottrano), sia nei LiveticketPoint. Il prezzo dei biglietti è di 10 euro quello intero (valido per tutti i settori del palasport) e 6 euro quello ridotto (riservato a over 70 e under 14, ingresso gratuito per i bambini che non hanno compiuto i 6 anni), costo a cui va aggiunto 1 euro di diritto di prevendita.