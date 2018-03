Lardini, lotta salvezza: altro spareggio sul campo della Sab Volley

Un altro spareggio, ma stavolta da giocare in trasferta. La Lardini viaggia alla volta di Castellanza, dove domenica (ore 17:00, arbitri: Giuliano Venturi e Rachela Pristerà) affronterà la Sab Volley Legnano, formazione che la precede in classifica di appena una lunghezza, nel penultimo appuntamento della Samsung Galaxy Volley Cup di A1. Filottrano insegue quello che non gli è fin qui riuscito: conquistare la seconda vittoria consecutiva e farlo lontano da casa, dove fin qui non sono arrivate gioie. Sarà un week-end un po’ particolare per la Lardini, considerato l’anticipo della gara della Foppapedretti Bergamo (che sabato sera ospita la Savino Del Bene Scandicci), al cui risultato sono legate (anche) le speranze di permanenza in massima serie.

«Abbiamo la necessità di rimanere concentrati su ciò che dobbiamo fare contro Legnano – chiosa coach Giuseppe Nica –, non ci possiamo far distrarre da altro, consapevoli che l’importanza della vittoria va al di là di quello che sarà il risultato di Bergamo. E’ la seconda finale che andiamo ad affrontare e la stiamo preparando al meglio, concentrati e determinati. Sappiamo che troveremo una squadra che ha le nostre stesse motivazioni». Avversaria ostica, la Sab Volley che Eraldo Buonavita ha ereditato da Andrea Pistola, come testimoniano la vittoria contro Busto Arsizio e i preziosi punti raccolti con Modena e domenica scorsa a Cremona. «Legnano come noi sta lottando e sta facendo bene, ha sicuramente il vantaggio di giocare in casa. In una gara che finirà per condannare la squadra che uscirà sconfitta dal campo, sarà fondamentale giocare con lucidità e temperamento. Servirà la massima attenzione, perché la spunterà chi saprà essere più preciso. Lontano dal PalaBaldinelli fin qui non abbiamo raccolto, nonostante le buone prestazioni fatte in gare difficili: spero nella vicinanza dei nostri tifosi, così determinanti quando giochiamo in casa». E al PalaBorsani saranno numerosi i supporter della Lardini, che si muoveranno verso la Lombardia con un pullman (restano ancora alcuni posti disponibili) e diversi mezzi privati. Due le ex della partita, entrambe in maglia Sab: la centrale Melissa Martinelli e la schiacciatrice Amanda Coneo.