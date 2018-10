La Lardini si presenta con tante novità, Feliziani diesse e Franky come mascotte

Si sono accese le luci e si è alzato il sipario sulla Lardini Volley, che ieri sera si è presentata a città, sponsor e istituzioni in un teatro Torquis di Filottrano carico di entusiasmo. La serata, presentata da Riccardo Minnucci e apertasi nel ricordo di Sara Anzanello, ha visto passare in rassegna le formazioni del club filottranese, dall’under 13 alla serie A1. “Ci stiamo preparando con costanza – ha dichiarato Chiara Di Iulio, capitana della Lardini –, il nostro è un bel gruppo che lavora sodo. Abbiamo bisogno dell’affetto di tutti, dai tifosi ai ragazzi del settore giovanile. Non vediamo l’ora di iniziare”. La passerella, che ha regalato applausi ed emozioni, è stata l’occasione per presentare alcune novità di questa stagione.

FELIZIANI DIESSE. Riposta per ora in un cassetto la maglia numero 5, Federica Feliziani ricomincia da un nuovo ruolo, quello di direttore sportivo della Lardini Volley. “Federica è un simbolo della Pallavolo Filottrano – ha sottolineato il presidente onorario Giovanni Morresi – ed ha qualità umana e professionale per ricoprire questo ruolo”. “Grazie alla società per la fiducia – ha detto Federica Feliziani –. Metterò tutta me stessa per essere a disposizione delle ragazze e dello staff tecnico”.

FONDAZIONE SCARPONI. Al fianco dell’aquila stilizzata, simbolo di Michele Scarponi, che dalla scorsa stagione accompagna la formazione filottranese, da quest’anno sulla maglia della Lardini comparirà il logo della Fondazione Michele Scarponi, nata lo scorso 8 maggio – giorno di San Michele – con lo scopo di promuovere la sicurezza stradale e mantenere vivo il ricordo del campione filottranese. “La Fondazione ha accettato l’invito della società perché la storia di Michele ha ancora tanto da raccontare – ha spiegato il fratello Marco –. Il logo rappresenta Michele che si ferma ad aspettare il suo capitano Vincenzo Nibali, episodio avvenuto nel Giro d’Italia del 2016. Quel giorno Michele ha fatto capire quanto fosse più bello festeggiare la vittoria della squadra più che la sua. Per la Fondazione è importante esaltare i valori dello sport”.

FRANKY MASCOTTE. Da questa stagione la Pallavolo Filottrano avrà come mascotte il pappagallo Franky, vera e propria “celebrità” della comunità filottranese e compagno di allenamenti di Michele Scarponi. L’idea è nata insieme al “papà” di Franky, Giacomo Luchetta, partner dell’iniziativa. L’immagine del pappagallo comparirà sulla maglia da riscaldamento pre-gara della squadra (ieri indossata da Ilaria Garzaro) e presto sarà attivo un apposito merchandising. La mascotte, che sarà presente in tutte le gare interne della Lardini, è stata realizzata da Valentina Galliani.

LE DICHIARAZIONI. Lauretta Giulioni, sindaco di Filottrano: “Per noi è una serata importante e stimolante. Le nostre atlete ci faranno emozionare e la città di Filottrano sarà pronta a sostenerle”. Alex Andreoli, assessore allo sport del Comune di Osimo: “La nostra collaborazione continuerà ad essere massima, non solo per ciò che riguarda gli atleti adulti, ma anche per i giovani”. Fabio Luna, presidente Coni Marche: “Nella vivacità dello sport marchigiano la pallavolo la fa da padrona. In bocca al lupo alla Lardini: siate da esempio, poi è chiaro che nello sport conta anche vincere”. Fabio Sturani, segreteria della presidenza della Regione Marche: “Porto il saluto del presidente Ceriscioli. I Mondiali, sia maschili che femminili, hanno confermato che il volley è un elemento di unione, che sa avvicinare le famiglie”. Renzo Gobbi, presidente Pallavolo Filottrano: “Dopo tanta attesa finalmente si comincia, perché la pallavolo è quella che si gioca sul taraflex, quello che c’è intorno adesso passa in secondo piano”. Giovanni Morresi, presidente onorario Pallavolo Filottrano: “La stagione è iniziata all’insegna del ‘facciamo squadra’, slogan che fa da filo conduttore. Abbiamo un bellissimo gruppo e un ambiente appassionato, lavoriamo per coinvolgere ancora di più pubblico e sponsor, far sentire tutti partecipi di questa storia”. Lorena Lardini, main sponsor: “Lo sport è vita, con lo sport i ragazzi fanno sacrifici e fanno squadra. Alle atlete dico di lavorare con tenacia perché è il solo modo per ottenere risultati e successi”. Doriano Marchetti, presidente dell’azienda Moncaro entrata da quest’anno nella “squadra” sponsor: “Ci siamo entusiasmati nei contatti avuti con i dirigenti di Filottrano. La nostra è una realtà radicata sul territorio, vogliamo contribuire a far crescere le eccellenze di questa regione, qual è la Lardini Volley. Speriamo di poter brindare con i nostri vini a tanti successi”. Franco Brasili, presidente Fipav Marche: “La Lardini è una perfetta testimonial per le Marche del Volley, rappresenta la pallavolo femminile in questa regione. La società ha dalla sua la tenacia che le ha sempre consentito di ripartire”.