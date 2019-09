Lardini Filottrano sconfitta da Casalmaggiore al torneo di Ostiano

Ostiano (CR). La Lardini perde 3-0 contro la E’più Pomì Casalmaggiore la semifinale del Trofeo Icf – Memorial Brambilla-Verga-Oneda di Ostiano e domani (ore 15:30) affronterà Il Bisonte Firenze (superato al tie-break dall’ Eczacibasi Istanbul) nella finale per il terzo posto. Serata complicata per una Lardini a cui riesce poco o niente contro una E’più Pomì (con l’ex Scuka nell’inedito ruolo di opposta) solida ed efficace in tutti i fondamentali. Gara sempre in mano alla formazione casalasca. “E’ stata una brutta prova, che non mi aspettavo – ammette l’allenatore della Lardini, Filippo Schiavo –. Non è mai piacevole fare partite di questo genere, ma c’è da imparare anche da serate come queste. Non siamo mai stati incisivi al servizio, segnale che non era la nostra serata. Già da domani mi aspetto una partita diversa, al di là del risultato, nella quale la squadra giochi a pallavolo”.

ÈPIÙ POMÌ CASALMAGGIORE – LARDINI FILOTTRANO 3-0

ÈPIÙ POMÌ CASALMAGGIORE: Antonijevic 2, Scuka 8, Stufi 3, Veglia 6, Bosetti 11, Carcaces 12, Spirito (L); Camera, Vukasovic 3, Fiesoli, Maggipinto, Brooke. All. Gaspari – Bertotto.

LARDINI FILOTTRANO: Papafotiou 2, Nicoletti 8, Mancini 2, Grant 2, Partenio 4, Bianchini 4, Bisconti (L); Pogacar, Sopranzetti (L2), Angelina 3, Pirro, Moretto 3. All. Schiavo – De Persio.

ARBITRI: Fichera e Salvini.

PARZIALI: 25-14 (18’), 25-15 (19’), 25-12 (18’).

NOTE: Casalmaggiore: battute sbagliate 3, battute vincenti 5, muri 8, ricezione 50% (19%), attacco 52%. Lardini: b.s. 7, b.v. 1, mu. 4, rice 50% (21%), att. 32%.