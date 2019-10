Volley A1 femminile, per la Lardini Filottrano anticipo con Novara: altra “big” al PalaTriccoli

Dalla regina d’Italia a quella d’Europa: sulla strada degli impegni probanti, la Lardini affronta domani sera (ore 20:30, arbitri: Ilaria Vagni e Vincenzo Carcione) la Igor Gorgonzola Novara al PalaTriccoli di Jesi, anticipo della terza giornata del campionato di serie A1 femminile. E’ un altro match di cartello, la cui difficoltà è data dalla qualità complessiva della squadra di Massimo Barbolini, che la Lardini affronta con la volontà di «raccogliere quanto seminato – ammette coach Filippo Schiavo –, che non è affatto banale quando si gioca contro una squadra forte come Novara. Affrontiamo questa gara senza timori reverenziali, sapendo che è un’altra tappa del nostro processo di crescita, consapevoli delle nostre qualità e del fatto che possiamo impensierire tutti”. Che in fondo è quanto accaduto nelle prime due giornate, sebbene senza soddisfazioni. “Il fatto che abbiamo perso alcuni set al limite minimo dei due punti è una statistica, ma non significa nulla. Sono stati finali di parziali molto differenti tra loro, a Bergamo abbiamo pagato a caro prezzo qualche ingenuità commessa, con Conegliano siamo stati bravi a rientrare quando ci siamo trovati ad inseguire. Sappiamo che dobbiamo migliorare, ad esempio la qualità del primo tocco, e cercare di avere maggiore efficacia al servizio, a maggior ragione andando a confrontarci contro una Igor che ha un’ottima linea di ricezione. La squadra è determinata, conscia delle partite affrontate, di cosa ha fatto e di ciò che poteva fare meglio. Siamo focalizzati sul lavoro e su quei dettagli da migliorare, che ci porteranno presto a muovere la classifica».

Due le ex della partita: in maglia Lardini capitan Laura Partenio (a Novara nella stagione 2014/2015, quella del successo in Coppa Italia) e nelle fila della Igor Chiara Di Iulio (a Filottrano nella prima metà della scorsa stagione, prima di trasferirsi al Vakifbank Istanbul). Gara speciale anche per Giulia Angelina, novarese di Grignasco.

Biglietti e abbonamenti. I biglietti sono in vendita sul circuito Liveticket, sia online (www.liveticket.it/lardinifilo ttrano), sia nei LiveticketPoint (www.liveticket.it/point), domani biglietteria del PalaTriccoli aperta dalle ore 19:00. Campagna abbonamenti aperta fino a domani, chi non l’ha ancora fatto potrà ritirare la tessera 2019/2020 alla biglietteria di tribuna Est del palasport.