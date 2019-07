Lardini Filottrano, Michele Del Bello è il nuovo fisioterapista

La Lardini si dota della professionalità del Dott. Michele Del Bello nel ruolo di fisioterapista. Montegiorgese, 46 anni, titolare dal 2008 del centro fisioterapico Rialab Srl, svolge la sua attività in ambito sportivo dal 1995. Specializzato nella terapia manuale per il trattamento e la rieducazione di patologie muscolo-scheletriche, vanta numerose collaborazioni nello sport non solamente nella pallavolo (dal ’99 con Grottazzolina, dal 2008 al 2011 con la Lube Volley), ma anche in altre discipline come il calcio (Fermana, Sangiustese e Jesina). Le strade di Michele Del Bello e della Lardini si erano sfiorate nel 2006, in occasione della finale playoff di serie C con la Torre Volley (di cui era fisioterapista), ora tornano ad incrociarsi.

«Sono molto contento e onorato di entrare a far parte della Lardini Volley – ammette il Dott. Del Bello –. Ho conosciuto il presidente onorario Giovanni Morresi e da subito c’è stata una stima reciproca. Sono rimasto impressionato e contento dello staff, del quale conoscevo già Simone Mencaccini. Credo ci siamo tutti i presupposti per poter far bene».