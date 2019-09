Lardini Filottrano brillante anche nel secondo test con Le Cannet

La Lardini fornisce segnali di crescita anche nel secondo test disputato con il Volero Le Cannet al PalaGalizia di Filottrano. Le filottranesi hanno superato 3-1 la formazione francese in una partita di grande intensità (come, del resto, era stata quella di ieri), giocata in maniera brillante e chiudendo una due-giorni “molto positiva – ammette coach Filippo Schiavo –, che ci ha permesso di allenarci e confrontarci con una squadra di altissimo livello e molto organizzata, come il Volero Le Cannet, che ringrazio per questi giorni passati a Filottrano. Sono contento di quanto fatto nei sette set giocati ad alto livello nelle due amichevoli. L’agonismo che riescono a garantire partite di questo spessore non può mai essere quello dell’allenamento. Sono stati due match di valore, spero apprezzati anche da chi ci è venuto a vedere. La squadra sta assimilando i carichi di lavoro ed è in crescita, sono contento per l’attenzione che mette in quello che facciamo e nella voglia di lottare. Oggi nei primi due set il rendimento è stato molto alto, poi ci sono i meriti di un Volero che ci ha creato delle difficoltà. Sono soddisfatto del lavoro di muro-difesa, tant’è che stiamo crescendo nella fase break”. La Lardini tornerà al lavoro domani con una doppia seduta tra pesi e palla al PalaTriccoli di Jesi, nel week-end sarà impegnata ad Ostiano nel Trofeo Icf – Memorial Brambilla-Verga-Oneda.

LARDINI FILOTTRANO – VOLERO LE CANNET 3-1

LARDINI FILOTTRANO: Papafotiou 4, Nicoletti 10, Mancini 2, Grant 15, Partenio 12, Angelina 15, Bisconti (L); Pogacar, Sopranzetti (L2), Bianchini 11, Pirro, Moretto 5. All. Schiavo – De Persio.

VOLERO LE CANNET: Barakova 2, Jovic 7, Abrhamova 11, Herrera 10, Celic 7, Yaneva 6, Giardino (L); Hasanova, Ortschitt (L2), Kornienko 1, Agbolossou 2, Palma 8, Mammadova 3. All. Micelli – Knudsen.

ARBITRO: Mercuri.

PARZIALI: 25-23 (24’), 26-24 (27’), 22-25 (25’), 25-21 (25’).

NOTE: Lardini: battute sbagliate 15, battute vincenti 12, muri 8, ricezione 32% (14%), attacco 51%. Le Cannet: b.s. 13, b.v. 12, mu. 4, rice 38% (22%), att. 40%.