Lardini, settimana di test: martedì c’è Le Cannet a Filottrano

Inizia oggi la sesta settimana di lavoro della Lardini. La formazione di Filippo Schiavo è attesa da diversi test amichevoli: si comincia domani (inizio riscaldamento alle 17:15, start alle 18:00) al PalaGalizia di Filottrano con un allenamento congiunto con il Volero Le Cannet, squadra francese guidata dal tecnico urbinate Lorenzo Micelli, di ritorno nelle Marche dopo diversi anni. Mercoledì Lardini e Volero si ritroveranno ancora sottorete, sempre al PalaGalizia, ma con inizio alle ore 15:00.

Nel fine settimana le filottranesi saranno di scena a Ostiano (CR) per prendere parte al Trofeo Icf – Memorial Brambilla-Verga-Oneda: sabato (ore 20:00) la Lardini affronterà in semifinale la E’più Pomì Casalmaggiore, nell’altra semifinale si sfideranno Il Bisonte Firenze e le turche dell’Eczacubasi. Domenica alle ore 15:30 la finale 3° e 4° posto, alle 18:00 quella per l’assegnazione del torneo.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Lunedì 23: ore 15:00 pesi (PalaGalizia)

Martedì 24: ore 9:30 tecnica (PalaGalizia); ore 17:15 test con Volero Le Cannet (PalaGalizia)

Mercoledì 25: ore 17:15 test amichevole con Volero Le Cannet (PalaGalizia)

Giovedì 26: ore 16:00 palla (PalaTriccoli Jesi)

Venerdì 27: ore 8:45 pesi (PalaGalizia); ore 18:00 palla (PalaTriccoli Jesi)

Sabato 28: ore 20:00 E’più Pomì Casalmaggiore – Lardini, semifinale Trofeo Icf, Ostiano (CR)

Domenica 29: finale 1°-2° o 3°-4° Trofeo Icf – Memorial Brambilla-Verga-Oneda, Ostiano (CR)