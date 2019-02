Lardini, primo allenamento per Laura Partenio davanti al ct Mazzanti

Primo giorno in maglia Lardini per Laura Partenio, arrivata nella serata di ieri a Filottrano. Nel pomeriggio di ieri la schiacciatrice (che ha scelto la maglia numero 4) ha sostenuto il primo allenamento con la nuova squadra davanti a uno spettatore di eccezione come il CT della nazionale Davide Mazzanti, che ha fatto tappa al PalaBaldinelli, primo appuntamento del tour di visite del coach azzurro alle formazioni di serie A1. Domani (ore 18:30) la Lardini sosterrà un test amichevole a San Giovanni in Marignano con la locale Omag (serie A2).