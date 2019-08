La Lardini si raduna a Filottrano, da lunedì al lavoro al PalaGalizia

La Lardini si rimette in marcia, pronta per affrontare la sua terza stagione consecutiva in serie A1. Lo fa con una squadra completamente rinnovata, tra le più giovani del prossimo torneo (poco più di 23 anni e mezzo l’età media, seconda solo a Firenze), lo fa dandosi appuntamento a Filottrano in una calda domenica di metà agosto, riscaldata ancor più dall’affetto della Curva, degli Over e di tanti appassionati intervenuti per un brindisi di “buona stagione”.

Lo fa, soprattutto, con rinnovata fiducia e la voglia di mettersi al lavoro per affrontare il lungo cammino che la porterà all’esordio di Bergamo del prossimo 13 ottobre. Il raduno del residence Sette Colli di Filottrano è l’occasione per ritrovare Laura Partenio (unica confermata del passato roster), le giovani Martina Pirro e Sara Sopranzetti (cresciute nel vivaio filottranese) e fare la conoscenza di chi da domani vestirà la maglia della Lardini: Giulia Angelina, Marika Bianchini, Veronica Bisconti, Giulia Mancini, Gaia Moretto, Anna Nicoletti ed Eva Pogacar. Uniche assenti al raduno Athina Papafotiou (impegnata dal prossimo 23 agosto agli Europei con la nazionale greca) e Paige Tapp (che dal 20 al 25 agosto affronterà con il team Usa la Norceca Women Champions Cup in Colorado), aggregata al gruppo la giovanissima Marika Gitti (classe 2004), palleggiatrice del gruppo under 18 che quest’anno affronterà il torneo di serie C. Decisamente rinnovato anche lo staff tecnico, guidato dal riconfermato coach Filippo Schiavo, che avrà come secondo Paolo De Persio e come assistente Andrea Cesarini, classe ’87, una lunga carriera sui campi della serie A, con l’apice vissuto a Perugia (scudetto, coppa Italia e supercoppa italiana) e un prossimo futuro in maglia Virtus Fano, alla prima, vera esperienza da tecnico. Staff medico affidato a Michele Del Bello e Lorenzo Pigliapoco, addetta alle statistiche Marica Magagnini, physical coach Simone Mencaccini, assente al raduno per gli impegni con la nazionale femminile tedesca, ma presente già alla prima seduta pesi di domani mattina nel rinnovato PalaGalizia di Filottrano.