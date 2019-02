Pallavolo, Lardini a testa alta sul campo dell’Imoco tricolore

Villorba (Tv). La Lardini esce a testa alta dal PalaVerde, superata 3-0 dalle campionesse d’Italia dell’Imoco, punteggio che probabilmente non rende merito alla prestazione della squadra di coach Schiavo, capace di rispondere colpo su colpo a Conegliano e di tenere a lungo in mano il pallino del gioco sia nel primo (18-20) che nel secondo set (19-22), rendendosi protagonista di un gran recupero (da 19-15 a 20-20) nella terza frazione. La Lardini parte bene con il primo tempo di Garzaro e il muro di Vasilantonaki (1-3).

L’attaccante greca è ispirata (3-5), il pallonetto di Partenio e il tocco di seconda di Tominaga mantengono il break (5-7). Dall’altra parte della rete Wolosz appoggia il gioco al centro e su Lowe (9-10), ma è la Lardini ad allungare con Vasilantonaki (ace del 9-12) e Partenio (9-13). Filottrano tiene il piede sull’acceleratore in attacco con Whitney (11-15), ma deve fare i conti con il ritorno dell’Imoco, sospinta da Hill (15-16). La Lardini (che nel set attacco con il 60%) tiene botta con le laterali e due fast di Cogliandro (18-20), prima della reazione di Conegliano che si concretizza sul servizio di Lowe e con i punti di De Kruijf e Tirozzi.

Lo sprint delle padrone di casa produce quattro set point (24-20), Vasilantonaki e Partenio annullano i primi due, sul terzo è vincente l’attacco di Hill. L’Imoco scatta in avvio di seconda frazione (3-1), Vasilantonaki alza il muro e poi piazza il suo secondo ace del match (4-5). Si gioca a ritmi alti, Conegliano si riporta avanti con l’ace di Tirozzi (8-7), ma la Lardini ribatte colpo su colpo con Garzaro e Cogliandro (10-10). Tominaga tiene a muro (12-12), Conegliano prova con Hill (16-13) a scrollarsi di dosso una Lardini che chiude a chiave la difesa con Cardullo e sfrutta il primo tempo di Garzaro e l’errore di Tirozzi per impattare a quota 16. Vasilantonaki (6 punti con nel set precedente) trova continuità in attacco, Whitney inquadra in campo Imoco da zona 1, Folie invece non lo trova (18-20). Vasilantonaki è solida a muro e sul suo servizio (e ricezione lunga) lo slash di Cogliandro spedisce Filottrano a +3 (19-22). Conegliano approfitta di un errore della Lardini (21-22), Partenio conserva il break (21-23), ma nel finale l’Imoco si mantiene lucida: Lowe e una palla non trattenuta in difesa fissano la parità a 23, Tirozzi e l’ace di Lowe regalano il 2-0 alle padrone di casa. L’Imoco riparte con Bechis in palleggio e l’ace di Hill (2-0), Vasilantonaki e Whitney (ace) riportano davanti la Lardini (4-5), che prova a scappare con Vasilantonaki (5-7) e Whitney (8-10), tentativi di fuga sempre stoppati. Garzaro alza il muro (11-12), fondamentale che consente a Conegliano di creare il gap, grazie all’efficacia di Folie (mvp del match). Dentro Brcic in regìa, l’Imoco scappa (19-15), ma la Lardini è indomita, piazza il muro con Whitney (20-18) e dopo un’ottima difesa di Brcic è Vasilantonaki (19 punti nel match) a firmare la parità (20-20). Sono Whitney e Vasilantonaki a tenere Filottrano aggrappata con le unghie al punteggio (22-22), il break lo procura Hill (24-22), Vasilantonaki obbliga l’Imoco all’errore (24-23), poi è la subentrata Fabris a mettere il sigillo al confronto.