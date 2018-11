Lardini, arriva l’Imoco tricolore: biglietti in prevendita

L’appuntamento è di quelli imperdibili, capace di calamitare l’interesse di una regione intera e non solo. La LardiniFilottrano attende domenica al PalaBaldinelli (ore 17:00) l’Imoco Volley Conegliano campione d’Italia, formazione con un roster stellare, unica fin qui a non aver lasciato nemmeno un set per strada nella Samsung Volley Cup. E’ già attiva la prevendita dei biglietti, acquistabili sul circuito Liveticket, sia online (all’indirizzo dedicato www.liveticket.it/lardinifilottrano), sia nei LiveticketPoint. Il prezzo dei biglietti è di 10 euro quello intero (valido per tutti i settori del palasport) e 6 euro quello ridotto (riservato a over 70 e under 14, ingresso gratuito per i bambini che non hanno compiuto i 6 anni), costo a cui va aggiunto 1 euro di diritto di prevendita.

