Lardini, l’entusiasmo di Ilaria Garzaro: «Bello giocare in un ambiente così»

L’entusiasmo e lo spirito sono quelli di sempre, gli stessi che l’hanno accompagnata in un viaggio in serie A1 iniziato 14 anni fa e che ora la porta a Filottrano. Dove Ilaria Garzaro, neo centrale della Lardini, è pronta a trasferire capacità tecniche, tempra e dedizione al lavoro.

“Filottrano non è un punto di arrivo, ma un punto della mia carriera – sottolinea Ilaria Garzaro –. Ho avuto modo di parlare con la dirigenza della Lardini e ne ho apprezzato la serietà. L’anno scorso poi ho visto quanto sono calorosi i tifosi e a una giocatrice fa piacere scendere in campo in un ambiente con così tanto entusiasmo. Il bello del nostro sport è che non ci sono barriere, il pubblico è in contatto con le atlete: amo molto questa situazione ed è sempre un piacere incontrare e conoscere i tifosi, anche dopo la partita”. Tre scudetti, l’azzurro dell’Italia e le numerosissimi successi e soddisfazioni raccolti in carriera non hanno minimamente scalfito l’umiltà della centrale vicentina, partita da Barbarano Mossano con la voglia di progredire costantemente, anno dopo anno. “Mi reputo una giocatrice normale che ha sempre voglia di imparare e conoscere. Non mi sono mai accontentata perché non mi sono mai sentita arrivata. E’ il bello di svegliarsi la mattina e andare in palestra a lavorare per migliorare, mettendoci sempre tanta passione: se non ce l’hai devi fare altro nella vita. Ho imparato tanto sia nelle situazioni migliori che in quelle peggiori ed è una ricchezza che mi porto dentro”. Ilaria Garzaro è già “concentrata sulla prossima stagione. Cercherò di mettere a disposizione della Lardini la mia esperienza, tutto ciò che ho appreso in questi anni. Il campionato italiano è bellissimo e difficile, ma sono certa che con il lavoro arriveranno i risultati”.