Volley, La Lardini saluta Eva Pogacar: arriva la turca Irem Çor

La palleggiatrice turca Irem Çor è una nuova giocatrice della Lardini Volley. Classe 1996, nata a Istanbul e proveniente dal Besiktas, va a sostituire la slovena Eva Pogacar, che è stata ceduta a titolo oneroso al Calcit Lubiana, assecondando la richiesta dell’atleta di far ritorno in patria. Il club augura a Eva Pogacar le migliori fortune per il proseguo della sua carriera sportiva.

Irem Çor sarà a Filottrano nei prossimi giorni, non appena espletate le pratiche burocratiche, per mettersi a disposizione di coach Filippo Schiavo e del suo staff.