Lardini Filottrano, domenica trasferta impegnativa a Cuneo

La voglia di ripetersi, anche lontano da casa. La Lardini fa tappa domenica a Cuneo (ore 17:00, arbitri: Davide Prati e Massimo Piubelli) e prova a tenere il piede sull’acceleratore dopo il successo con Bergamo, consapevole di affrontare una Bosca San Bernardo che tra le mura amiche viaggia con un ritmo da… primato (sette vittorie consecutive e scalpi eccellenti come quelli di Novara, Scandicci e Casalmaggiore). “Affrontiamo una squadra che arriva da una sconfitta e che avrà voglia di rivalsa – sottolinea l’allenatore della Lardini, Filippo Schiavo –, una squadra in piena corsa per centrare un posto nei playoff, che per caratteristiche sbaglia poco in attacco ed ha una buonissima fase di transizione. Rispetto all’andata non ha cambiato, ma ha decisamente alzato il livello di gioco, è in continua crescita e in casa ha fatto molto bene. Noi stiamo attraversando un buon momento, sono venti giorni che ci possiamo allenare con maggior continuità: quando lavori nella giusta direzione e arrivano anche i punti inevitabilmente cresce l’autostima. La vittoria di domenica scorsa, contro una Bergamo che ha disputato una buona prestazione, ha garantito sicuramente una bella iniezione di fiducia. Stiamo in un trend positivo, considerando anche le cose positive fatte vedere con Novara e Conegliano, e vogliamo mantenerlo. Confermarsi se questi livelli di gioco sarebbe già importante, anche se siamo consci che dobbiamo cercare di migliorare, specie a muro. La classifica? Non l’abbiamo guardata prima e sarebbe sciocco farlo ora”.

DIRETTA LVF TV. La gara del Palaubibanca di Cuneo sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su LVF TV (info e abbonamenti su www.lvftv.com). Aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram (filottranovolley) e sul portale www.legavolleyfemminile.it.