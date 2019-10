Lardini Filottrano, accordo con Conerobus: un pullman per i tifosi

La Lardini Volley ha raggiunto un accordo con Conerobus per la realizzazione di una corsa di andata e ritorno in occasione delle gare di serie A1 femminile di pallavolo al PalaTriccoli di Jesi. Si tratta un esperimento, reso possibile grazie alla disponibilità e collaborazione della società di trasporto pubblico, per le prime due partite di campionato (quella di domenica 20 con Conegliano e di sabato 26 con Novara), con la possibilità di estendere il servizio a tutta la stagione. In occasione della supersfida di domenica prossima con l’Imoco Volley campione d’Italia e vice-campione d’Europa, il pullman messo a disposizione dei tifosi e degli appassionati partirà da Ancona, piazza d’Armi, alle ore 15:15, farà scalo al Maxiparcheggio di Osimo alle ore 15:45, in Piazza Don Minzoni a Filottrano (piazzale delle corriere) alle ore 16:10 e arriverà al PalaTriccoli di Jesi alle ore 16:45.

Stesse tappe (Filottrano, Osimo, Ancona) per la tratta di ritorno a partita terminata. Il costo del biglietto (andata e ritorno) è di 3 euro, per gli abbonati alla stagione 2019/2020 della Lardini Volley invece la corsa è gratuita. Un benefit ulteriore per tutti colore che hanno scelto o sceglieranno di acquistare la tessera stagionale e non perdersi nemmeno una gara al PalaTriccoli di Jesi.