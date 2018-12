Lardini, contro Chieri match Sì Con Te dedicato ai bambini

Le festività natalizie sono per antonomasia le più amate dai bambini e il Sì Con Te Supermercati, in collaborazione con la Pallavolo Filottrano, ha pensato proprio a loro. In occasione della partita della Samsung Volley Cup di serie A1 femminile di sabato 29 dicembre (ore 20:30), che vedrà la Lardini Filottrano affrontare la Reale Mutua Fenera Chieri al PalaBaldinelli di Osimo, a tutti i bambini che si presenteranno al desk Sì Con Te all’interno del palasport verrà regalata la scheda a punti già completata per poter ritirare uno dei peluche ufficiali dei personaggi Disney con il solo contributo di 2,99 euro, iniziativa che fa parte del grande concorso nazionale per celebrare i 90 anni di magia di Topolino. Tutti i bambini avranno anche la possibilità di farsi una fotografia, da ritirare subito, direttamente con… Topolino e Minnie che saranno presenti al PalaBaldinelli.

IL SI’ CON TE TIFA LARDINI VOLLEY. Nell’ambito delle promozioni per l’appuntamento del 29 dicembre, il Sì Con Te Supermercati offrirà anche un’altra grande opportunità: tutti coloro che domani e sabato faranno la spesa nei superstore di Filottrano (via Fonti, 3) e Osimo (via Aldo Moro, 7) riceveranno in cassa un coupon che, presentato sabato sera alla biglietteria del PalaBaldinelli (per acquisto biglietto intero gara), permetterà di ricevere un buono sconto di 5 euro da utilizzare nei supermercati suddetti.

SCHOOL DAY. Per la gara con Chieri, la società ha attivato anche lo “School Day”, opportunità per gli studenti delle scuole elementari e medie di assistere gratuitamente all’evento. Per accedere al palasport sarà sufficiente dichiarare in cassa la scuola di appartenenza.

PREVENDITA. I biglietti della partita sono acquistabili sul circuito Liveticket, sia online (all’indirizzo dedicato www.liveticket.it/lardinifilottrano), sia nei LiveticketPoint. Il prezzo dei biglietti è di 10 euro quello intero (valido per tutti i settori del palasport) e 6 euro quello ridotto (riservato a over 70 e under 14, ingresso gratuito per i bambini che non hanno compiuto i 6 anni), costo a cui va aggiunto 1 euro di diritto di prevendita.

LIVETICKET POINT. In provincia di Ancona i biglietti delle partite della Lardini Filottrano sono acquistabili presso vari punti vendita autorizzati.