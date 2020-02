Pallavolo A1 femminile, la Lardini nella tana di Chieri

Concentrata sul momento, la Lardini viaggia alla volta di Chieri per affrontare domenica (ore 17:30, arbitri: Davide Prati e Veronica Mioara Papadopol) la Reale Mutua Fenera, primo atto di tre gare raccolte in otto giorni (mercoledì 26 in casa con Brescia e domenica 1 marzo a Caserta).

«Ci attende una settimana importante per la nostra stagione – sottolinea l’allenatore della Lardini, Filippo Schiavo –, iniziando da una sfida tosta, sia per la lunghezza della trasferta, sia soprattutto per la caratura della squadra che andiamo ad affrontare». Un Chieri che dalla sconfitta del PalaTriccoli nel confronto di andata è settimo per numero di punti conquistati e posizione in classifica. «Allora era ancora un cantiere aperto, ma nel tempo ha trovato una sua dimensione e un’identità precisa, che l’hanno portato ad essere una delle realtà più solide del campionato dopo le prime sei della classe. E’ una squadra ben allenata, che fa della qualità della sua palleggiatrice (la nazionale statunitense Poulter, ndr) un punto di forza, per la sua capacità di mettere tutte le attaccanti di viaggiare con numeri importanti. Andiamo a giocare su un campo “caldo” dove i tifosi si fanno sentire, ma noi dovremo essere bravi a disputare la nostra partita indipendentemente dal contesto, come del resto abbiamo fatto in altre trasferte in questo campionato. Ripartiamo da quanto di buono abbiamo fatto nelle ultime partite, che rappresenta un viatico importante per questa parte conclusiva della stagione. Se riusciremo a ripetere le ultime prestazioni possiamo far bene». Sarà un ritorno a Chieri da ex per Giulia Angelina dopo le 66 partite (con 950 punti) giocate con la maglia della Fenera nelle ultime due stagioni, ritroveranno invece la Lardini Francesca Bosio e Alessia Mazzaro, entrambe a Filottrano dal 2016 al 2018.