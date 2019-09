Lardini Filottrano, il 5 ottobre amichevole ad Ascoli con Caserta

Sarà il palasport Monterocco “Ezio Galosi” di Ascoli Piceno ad ospitare l’ultimo test amichevole della Lardini Filottrano, prima dell’inizio del campionato. Sabato 5 ottobre, alle ore 18:00 (ingresso gratuito), la formazione di coach Filippo Schiavo affronterà la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, un evento importante per la Lardini Volley e per tutto il territorio ascolano, reso possibile grazie alla collaborazione e all’organizzazione della società Libero Volley Ascoli, al contributo del Comitato Territoriale della Fipav e del Comune di Ascoli Piceno. La partita è stata presentata in occasione del vernissage del Libero Volley a cui ha presenziato la schiacciatrice della Lardini, Martina Pirro.

Dopo le due belle prove con il Volero Le Cannet, la formazione filottranese è intanto attesa da nuove verifiche a Ostiano (CR) per il Trofeo Icf – Memorial Brambilla-Verga-Oneda: domani alle ore 20:00 la Lardini affronterà la E’più Pomì Casalmaggiore in semifinale (l’altra sfida tra Il Bisonte Firenze e le turche dell’Eczacibasi Istanbul), domenica le due finali (ore 15:30 per il 3° e 4° posto, ore 18:00 per l’assegnazione del torneo).