Lardini, per Feliziani sono 100 in A: la squadra aspetta ora Casalmaggiore

Alle spalle un traguardo “bello ed emozionante”, di fronte un obiettivo “difficile ma non impossibile”. Federica Feliziani ha già messo nella valigia dei ricordi le 100 partite in competizioni ufficiali di serie A (78 presenze in A2, 16 in A1 e 6 nella coppa Italia di A2), cifra raggiunta domenica scorsa a Modena, per lasciare unicamente spazio alla gara numero 101, che vedrà la Lardini impegnata domenica (ore 17:00) al PalaBaldinelli contro la Pomì Casalmaggiore, appuntamento nel quale cercare di raccogliere punti per accorciare la classifica.

«Ci attende un compito non facile – ammette il libero filottranese – ma non impossibile. Dobbiamo vivere ogni singola partita che manca da qui alla fine con l’obiettivo di dare il centodieci per cento, arrivare in fondo senza rimpianti». Intanto, la Pomì Casalmaggiore, club che nemmeno due anni fa saliva sul tetto d’Europa. Gara importante per la Lardini, il passo successivo per Federica Feliziani ad un «traguardo ancor più bello per aver disputato queste 100 partite con addosso la maglia della Lardini, totalmente insperato solo qualche anno fa. Stagioni come quella della passata restano nei ricordi di una vita, ma in fondo rimane anche questa che è un’esperienza totalmente nuova. Ogni percorso è fatto di momenti gioiosi e altri difficili, ma è bello poter superare le difficoltà nel modo giusto. Vivendola, capisci che la serie A è un mondo completamente differente a quello che ho vissuto per anni, sebbene indossare la maglia della squadra della mia città ha sempre avuto per me la stessa importanza, in serie A come in D. Perché ci sono valori che non cambiano in base alla categoria, come quelli di chi ci segue ovunque: vedere domenica scorsa il PalaPanini colorato di rosa è stato bellissimo. I nostri tifosi trasmettono il senso il vicinanza di un paese che ci tiene a quello che facciamo». Ed è pronto a testimoniarlo anche domenica nella sfida con la Pomì Casalmaggiore.

ARBITRI. La sfida del PalaBaldinelli sarà diretta da Massimo Rolla e Luca Saltalippi; al video check Martin Polenta, segnapunti referto elettronico William Violini.

PROMOZIONE SCUOLA. Per la gara con la Pomì Casalmaggiore, la società ha riproposto lo “School Day”, opportunità per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Filottrano e Jesi di assistere gratuitamente all’evento (biglietto a 5 euro per i loro accompagnatori). Per aderire è sufficiente presentarsi domenica alla biglietteria dedicata all’iniziativa.