Lardini, esordio in casa con Scandicci: il calendario completo

La Lardini riparte dal PalaBaldinelli e da una sfida contro una formazione toscana. Il viaggio della formazione filottranese nella serie A1 2018/2019 inizierà sul campo di casa il 28 ottobre contro una big del torneo, la Savino Del Bene Scandicci. La chiusura della stagione regolare è fissata per il 31 marzo con la trasferta a Chieri. Per la terza stagione consecutiva, dunque, esordio casalingo per la Lardini, preludio alla gara esterna dell’1 novembre a Milano contro il Club Italia. Alla terza giornata il turno di riposo. Sei gli appuntamenti casalinghi nel girone di andata, tanti quanti quelli del ritorno, cinque invece i turni infrasettimanali: in campo esterno contro Club Italia (1 novembre), Casalmaggiore (14 novembre) e Firenze (26 dicembre) all’andata, al PalaBaldinelli contro Club Italia (9 gennaio) e Casalmaggiore (30 gennaio) nella seconda metà del torneo. Una curiosità: la gara di Bergamo è al momento programmata esattamente il 2 gennaio come un anno fa (allora fu giocata in anticipo al sabato). Orari confermati rispetto alla scorsa stagione: di domenica e nelle festività si giocherà alle ore 17:00, nei turni infrasettimanali non festivi alle ore 20:30. La Coppa Italia sarà condensata tra la metà di gennaio (il 16 e il 20 andata e ritorno dei quarti) e l’inizio di febbraio (il 2 e 3 la final four). “Sarà un avvio impegnativo – ammette l’allenatore della Lardini, Luca Chiappini – ma che ci servirà per iniziare con lo spirito giusto. Nel girone di ritorno affronteremo in trasferta le dirette concorrenti per la salvezza, ma è pur vero che o in casa o fuori prima o poi dovremo giocare con tutti”.

IL CAMMINO DELLA LARDINI

1ª Lardini Filottrano – Savino Del Bene Scandicci (a. 28/10 – r. 6/01)

2ª Club Italia Crai – Lardini Filottrano (a. 1/11 – r. 9/01)

3ª Lardini Filottrano riposa (a. 4/11 – r. 13/01)

4ª Lardini Filottrano – Banca Valsabbina Millenium Brescia (a. 11/11 – r. 27/01)

5ª Pomì Casalmaggiore - Lardini Filottrano (a. 14/11 – r. 30/01)

6ª Igor Gorgonzola Novara – Lardini Filottrano (a. 18/11 – r. 10/02)

7ª Lardini Filottrano – Imoco Volley Conegliano (a. 25/11 – r. 17/02)

8ª Zanetti Bergamo – Lardini Filottrano (a. 2/12 – r. 24/02)

9ª Lardini Filottrano – Ubi Banca S.Bernardo Cuneo (a. 9/12 – r. 3/03)

10ª Unet E-Work Busto Arsizio – Lardini Filottrano (a. 16/12 – r. 10/03)

11ª Lardini FIlottrano – Saugella Team Monza (a. 23/12 – r. 17/03)

12ª Il Bisonte Firenze – Lardini Filottrano (a. 26/12 – r. 24/03)

13ª Lardini FIlottrano – Reale Mutua Fenera Chieri (a. 29/12 – r. 31/03)