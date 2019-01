Pallavolo, la Lardini riparte da Montichiari contro Brescia

Diciassette giorni dopo, la Lardini riprende contatto con la Samsung Volley Cup, affrontando a Montichiari in anticipo (domani, ore 18:00, arbitri: Andrea Puecher e Roberto Boris) la Banca Valsabbina Millenium Brescia. La formazione filottranese riparte da una trasferta ricca di insidie, intanto per la consistenza di un Brescia fin qui protagonista di un eccellente cammino (ottavo posto con 20 punti), arricchito dai successi al tie-break contro Novara e Conegliano (al PalaVerde). “Quella di Mazzola è con Cuneo la sorpresa del campionato – ammette l’allenatore della Lardini, Filippo Schiavo –, è una squadra che sbaglia poco, ha coralità di gioco, un’ottima gestione nei colpi d’attacco e difende tanto, fattore questo che in un campionato così equilibrato fa la differenza. Anche dal punto di vista fisico dispone di atlete di buon livello, ha insomma le caratteristiche delle squadre che ogni allenatore vorrebbe avere. Per noi è una gara difficile, che richiede una prestazione paziente, senza voler strafare, ma anche concreta. Avremo la necessità di alzare il nostro livello di rendimento in difesa e nel cambio palla. Uno stop così lungo non è certo un vantaggio, per questo avevamo programmato un’amichevole (con Perugia, ndr), che poi è saltata. Ricominciamo lontano dal PalaBaldinelli dove, soprattutto nelle ultime due trasferte, non siamo stati all’altezza. Dobbiamo prendere consapevolezza che anche lontano da casa dobbiamo dare qualcosa di più, non possiamo permetterci di adeguarci al ritmo dei nostri avversari, ma provare a imporre il nostro gioco”.

La gara del PalaGeorge di Montichiari sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva da LVF TV (info e abbonamenti su www.lvftv.com), aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram del club (filottranovolley) e sul portale www.legavolleyfemminile.it.