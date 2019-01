Lardini,contro Brescia in anticipo. Mercoledì 23 test con Perugia

Cambiano data e orario della prossima trasferta della Lardini Filottrano sul campo della Banca ValsabbinaMillenium Brescia. La gara, valida per la quarta giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di serie A1, si giocherà in anticipo sabato 26 gennaio alle ore 18:00 al PalaGeorge di Montichiari. Nel percorso di avvicinamento al prossimo impegno ufficiale, lo staff tecnico della Lardini ha programmato un test amichevole al PalaBaldinellicontro la Bartoccini Perugia, capolista del girone B della serie A2, per mercoledì 23 gennaio con inizio riscaldamento alle ore 16:00.