Un palas colorato per spingere la Lardini: tutte le info sui biglietti

Un palas colorato e caloroso per supportare la Lardini, impegnata sabato sera (ore 20:30) contro Cuneo nella sua prima volta casalinga in diretta su Rai Sport + HD. Un evento importante per la Lardini e i suoi tifosi, con tante iniziative create affinché quella dell’Immacolata sia ancor più una giornata di festa.

MATCH SÌ CON TE SUPERMERCATI. Davanti alle telecamere della Rai, sabato sera il PalaBaldinelli si tingerà interamente di fucsia. Nell’ambito del rapporto di partnership instaurato con la Lardini Volley, Sì Con Te Supermercati regalerà infatti a tutti gli spettatori una t-shirt fucsia realizzata per l’occasione con il fine di creare un’unica, coinvolgente coreografia in tutto l’impianto. Non sarà l’unica l’iniziativa del Sì Con Te Supermercati rivolta ai tifosi della Lardini, tutti i dettagli nei prossimi giorni.

PROMOZIONE SCUOLE. Numerosi istituti di Filottrano, Osimo, Jesi, Castelfidardo e Santa Maria Nuova che hanno aderito all’iniziativa, stanno ricevendo in questi giorni un coupon che consentirà agli studenti di ritirare un tagliando omaggio alla biglietteria del palasport per assistere gratuitamente allo spettacolo della serie A1 di pallavolo femminile. Agli studenti sarà riservato un apposito ingresso del PalaBaldinelli.

PREVENDITE. E’ attiva la prevendita dei biglietti, acquistabili sul circuito Liveticket, sia online (all’indirizzo dedicato www.liveticket.it/lardinifilottrano), sia nei LiveticketPoint. Il prezzo dei biglietti è di 10 euro quello intero (valido per tutti i settori del palasport) e 6 euro quello ridotto (riservato a over 70 e under 14, ingresso gratuito per i bambini che non hanno compiuto i 6 anni), costo a cui va aggiunto 1 euro di diritto di prevendita.

LIVETICKET POINT. In provincia di Ancona i biglietti delle partite della Lardini Filottrano sono acquistabili da: Tabaccheria Caterina, via Giacomo Leopardi 9, Filottrano; Primavisione, via Cristoforo Colombo 19, Osimo; Pro Loco “Feliz Civitas Lauretana”, corso Traiano Boccalini 2, Loreto; Edicola Corradi Claudia, via Luigi Ruggeri 2A, Ancona; Edicola Stazione, viale Pietro Bonòpera 48/1, Senigallia; Tabaccheria n° 69, via delle Fontanelle 52, Fabriano; Tabaccheria ELY90, via Bruno Buozzi 21h, Sassoferrato.

