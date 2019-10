Alla Lardini il test di Ascoli, con Caserta vittoria davanti a tanti tifosi

Davanti a una bellissima cornice di pubblico, la Lardini si è aggiudicata l’ultimo test del precampionato, superando in tre set la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta. L’amichevole, organizzata dalla Libero Volley, in collaborazione con il Comune di Ascoli e il Comitato Territoriale della Fipav, ha finito per essere un buon allenamento a poco più di una settimana dall’inizio del campionato. Filottrano e Caserta hanno danno vita ad un gradevole spettacolo, sottolineato dagli applausi dei tanti presenti, soprattutto dei giovani tesserati della Libero Volley e delle società del territorio. Le due formazioni hanno disputato anche un quarto parziale, vinto dalla Lardini 17-15, per dare spazio a tutte le giocatrici. “E’ stato un buon match dopo una settimana intensa di allenamenti – ammette il tecnico della Lardini, Filippo Schiavo –. Abbiamo affrontato una squadra che è cresciuta nel corso della partita, disputando una buona prova tra normali alti e bassi. Sono contento di come sia cresciuta l’intesa tra il palleggiatore e le centrali”.