La Lardini Filottrano scalda i motori: ecco il programma delle amichevoli precampionato

Sono state definite le avversarie della Lardini Filottrano nei tornei precampionato di Imola e Ostiano. Nel primo Trofeo McDonald’s, organizzato dalla Scuola di pallavolo Diffusione Sport e in programma al PalaRaggi di Imola i prossimi 13 e 14 settembre, le ragazze di Filippo Schiavo affronteranno in semifinale la Saugella Monza (venerdì 13 subito dopo la prima semifinale tra Il Bisonte Firenze e le polacche del Developres Rzeszow): la finale per il terzo posto si disputerà sabato 14 alle ore 15,30, a seguire quella per aggiudicarsi il trofeo. Al Memorial Brambilla-Verga-Oneda di Ostiano, invece, in programma il 28 e 29 settembre, la Lardini affronterà la E’Più Pomì Casalmaggiore alle ore 20 di sabato 28. Nell’altra semifinale si affronteranno Il Bisonte Firenze e le turche dell’Eczacibasi Istanbul. Domenica le finali alle ore 15,30 (3°-4° posto) e alle ore 18 (1°-2° posto). Nel ricco programma precampionato, la Lardini poi affronterà mercoledì 18 (ore 17,30 al PalaGalizia di Filottrano) la neopromossa formazione di A2 della Roana CBF Helvia Recina Macerata di coach Luca Paniconi, a cui seguirà il 24 e 25 un affascinante doppio allenamento congiunto al PalaGalizia di Filottrano con le francesi del Volero Le Cannet di Lorenzo Micelli. Definito anche un ulteriore test: mercoledì 2 ottobre le filottranesi giocheranno in amichevole a San Giovanni in Marignano con la Omag (serie A2).

Questo, in sintesi, il riepilogo del precampionato di settembre:



Venerdì 13 a Imola: Lardini-Saugella Monza (1° Trofeo McDonald’s)

Sabato 14 a Imola: Lardini-Il Bisonte / Developres Rzeszow (1° Trofeo McDonald’s)

Mercoledì 18 a Filottrano: Lardini-Roana CBF Macerata

Martedì 24 a Filottrano: Lardini-Volero Le Cannet

Martedì 25 a Filottrano: Lardini-Volero Le Cannet

Sabato 28 a Ostiano: Lardini-Pomì Casalmaggiore (Memorial Brambilla-Verga-Oneda)

Domenica 29 a Ostiano: Lardini-Il Bisonte / Eczacibasi (Memorial Brambilla-Verga-Oneda)

Mercoledì 2 ottobre a San Giovanni in Marignano: Omag Sgm-Lardini