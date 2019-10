Lardini, campagna abbonamenti nel vivo: prevendita biglietti per la gara con Conegliano

Quando il countdown segna -11 all’esordio della Lardini al PalaTriccoli di Jesi (domenica 20 ottobre, alle ore 17:00, contro le campionesse d’Italia e vice campionesse d’Europa della Imoco Volley Conegliano), è entrata ormai nel vivo la campagna abbonamenti per vivere tutte le 13 gare interne della stagione regolare 2019/2020 della Lardini Volley. L’operazione di fidelizzazione del club filottranese è incentrata sul risparmio e sull’innovazione, grazie al supporto della MyCicero, azienda leader nei sistemi informativi integrati nel settore della mobilità, che sta realizzando l’esclusiva App Lardini Volley: uno strumento semplice, interattivo e con il quale beneficiare dei benefit riservati agli abbonati, che nelle prossime settimane sarà a disposizione di tutti gli appassionati. E le sorprese non sono finite qui, perché la società sta definendo con Conerobus un servizio trasporto per le gare interne, che da Ancona, passando per Osimo e Filottrano, porterà i tifosi al PalaTriccoli di Jesi, con tratta di ritorno al termine della partita. Tutti i dettagli verranno resi noti prossimamente.

RISTORNI E AZIENDE PARTNER. Attraverso la App Lardini Volley, la società restituirà agli abbonati una parte del costo sostenuto per l’acquisto dell’abbonamento sotto forma di buono spesa (e non sconto!) da poter utilizzare in punti vendita di importanti aziende e attività commerciali. Hanno già aderito: Lardini Factory Store, Terre Cortesi Moncaro, Onorati Sport, Distributori Automatici Marche – DAM, Ristorante Pizzeria Orange di Jesi, Concessionaria Opel Almauto di Jesi. L’elenco completo delle attività commerciali che garantiranno la quota di ristorno agli abbonati sarà comunicato nei prossimi giorni.

PREZZI. L’abbonamento è nominale ed è valido per tutte le 13 partite interne di campionato (una in più rispetto alla scorsa stagione). Questi i settori e i prezzi: Curva 80 euro (ridotto 50), Tribuna 120 euro (ridotto 80), Parterre tribuna 150 euro (ridotto 100), Gold 200 euro (per il solo settore di parterre). Le riduzioni riguardano gli over 70 e i ragazzi dai 6 ai 14 anni, l’ingresso al PalaTriccoli è gratuito per i bambini che non hanno compiuto i 6 anni. E’ possibile usufruire del pacchetto famiglia: con la sottoscrizione di almeno due abbonamenti interi, tutte le successive tessere saranno scontate del 50%.

DOVE. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti nella sede della Lardini Volley Filottrano in via Gemme 1 (c/o ex Hotel Sette Colli), dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle 19:30, e sul circuito Liveticket, sia online (all’indirizzo dedicato www.liveticket.it/lardinifilottrano), sia nei punti vendita LiveticketPoint (www.liveticket.it/point). Info: 348 8607243, www.pallavolofilottrano.it/abbonamenti, www.facebook.com/filottranovolley, www.instagram.com/filottranovolley.

BIGLIETTI. E’ attiva su tutto il circuito Liveticket la prevendita per la gara del 20 ottobre con l’Imoco Volley Conegliano. I prezzi: curva 8 euro (ridotto 5), tribuna 12 euro (ridotto 8), parterre 15 euro (ridotto 10). Al costo va aggiunto 1 euro di diritto di prevendita.