Lardini-Cuneo anticipata alle ore 16, le promozioni per la gara del PalaTriccoli

Il campionato di serie A1 femminile di volley riparte domenica 8 marzo con la giornata numero 10 del girone di ritorno nella quale la Lardini ospiterà al PalaTriccoli di Jesi la Bosca San Bernardo Cuneo.

ANTICIPO ALLE 16:00. La gara è stata anticipata alle ore 16:00, grazie anche alla collaborazione della Bosca San Bernardo Cuneo e della Lega Pallavolo Serie A Femminile, per consentire lo svolgimento alle ore 20:30 del recupero tra l’Aurora Basket e la Tramec Cento. La sfida tra Lardini e Cuneo si giocherà a porte aperte, fatto salvo il divieto di trasferta per i residenti di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, oltre che delle province di Savona e Pesaro - Urbino.

FESTA DELLA DONNA. In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, l’ingresso al PalaTriccoli (in qualunque settore) sarà a prezzo ridotto per tutte le donne.

PORTA UN AMICO IN TRIBUNA. Tutti coloro che sceglieranno di acquistare alla cassa del PalaTriccoli il biglietto intero di Tribuna da 12 euro avranno la possibilità di far entrare gratuitamente un’altra persona. Di fatto, due biglietti al prezzo di uno.

BIGLIETTI E PREZZI. I tagliandi della partita sono disponibili sul circuito Liveticket, sia online (www.liveticket.it/ lardinifilottrano), sia nei Liveticket point (consultabili su www.liveticket.it/point). A Filottrano prevendita attiva all’edicola cartolibreria PaperMania, via XXX Giugno, 41/43; a Jesi, da Onorati Sport, via Luconi 2. I prezzi: Curva Nord-Sud 8 euro (ridotto 5), Tribuna Est-Ovest 12 euro (ridotto 8), Parterre 15 euro (ridotto 10). Le riduzioni riguardano gli over 70 e i ragazzi dai 6 ai 14 anni, l’ingresso al Palatriccoli Jesi è gratuito per i bambini che non hanno compiuto i 6 anni. Al costo va aggiunto il diritto di prevendita.

BIGLIETTERIA. Domenica 8 marzo biglietteria aperta dalle ore 14:45.