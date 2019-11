Lardini Filottrano, sabato in trasferta a Busto Arsizio contro Monza

Un’altra tappa impegnativa sulla strada della Lardini, che nell’anticipo di domani sera (ore 20:30) affronterà in trasferta la Saugella Monza. Si giocherà al PalaYamamay di Busto Arsizio per i concomitanti live della trasmissione X Factor in corso nell’impianto brianzolo. Per le filottranesi è un impegno tutt’altro che semplice, trovandosi al di là della rete una squadra che fin qui non è riuscita a concretizzare in risultati positivi (una vittoria a fronte di quattro sconfitte) l’enorme potenziale tecnico a disposizione.

“La classifica di Monza è condizionata anche da qualche situazione di natura fisica con cui ha dovuto fare i conti in questa prima parte di stagione”, sottolinea l’allenatore della Lardini, Filippo Schiavo, realista sulle oggettive difficoltà della gara e consapevole della necessità di “dover mettere intensità e precisione in quello che facciamo. Voglio che la squadra si diverta, solo così possiamo mettere in campo la nostra migliore pallavolo. Sabato a Busto dovremo interpretare con lucidità e attenzione tutti i momenti dei set e della partita, un modo di stare in campo che dovrà fare da contraltare agli attimi di improvvisazione che si sono presentati nelle ultime partite, condizionando i risultati. Ci sta poi accettare le capacità altrui, ma solo dopo aver dato il cento per cento”. Ben quattro le giocatrici della Lardini che vivranno la partita da ex: Marika Bianchini, che in maglia Saugella la scorsa stagione ha alzato la Challenge Cup e raggiunto lo storico traguardo per il club della semifinale scudetto, Laura Partenio, che in Brianza ha vissuto i primi sei mesi del passato torneo prima di approdare a Filottrano, Anna Nicoletti, protagonista a Monza nella stagione 2016/2017, e Veronica Bisconti, che ha indossato la maglia della Saugella nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015, entrambe in serie A2.

STREAMING. La gara del PalaYamamay sarà visibile in diretta streaming sui portali Pmgsport.it, lvftv.com, repubblica.it e sport.it.