Pallavolo, per la Lardini promozioni per studenti e tesserati Fipav

Un PalaBaldinelli gremito per spingere la Lardini verso la realizzazione di un’altra impresa, la più importante. La formazione filottranese si tuffa nella settimana più rilevante della sua stagione, quella che la porterà sabato (ore 20:30) all’ultimo atto contro Il Bisonte Firenze per mantenere la serie A1. Lo fa con la voglia di condividere l’appassionante volata conclusiva con i suoi tifosi, con un pubblico che in questa stagione ha recitato un ruolo fondamentale. E a maggior ragione lo farà sabato sera. Per questo la società ha scelto di proseguire sulla strada delle promozioni rivolte ai più giovani, ai ragazzi delle scuole e ai pallavolisti under di tutta la provincia di Ancona.

PROMOZIONE STUDENTI. L’ingresso al PalaBaldinelli sarà gratuito per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Ancona. Biglietto a 5 euro per gli accompagnatori e per gli universitari. Un modo anche per agevolare le famiglie. Per partecipare è sufficiente presentarsi sabato sera alla biglietteria dedicata all’iniziativa.

PROMOZIONE TESSERATI. Anche i tesserati Fipav under 16 della provincia usufruiranno dell’ingresso gratuito, per tutti gli altri tesserati Fipav biglietto a 5 euro. Ogni Società può aderire all’iniziativa inviando una mail a biglietti@pallavolofilottrano. it indicando il numero di partecipanti.

PREVENDITE PUBBLICO. I biglietti (8 euro intero, 5 euro ridotto per under 14 e over 70, gratis under 6) sono già acquistabili alla tabaccheria-ricevitoria Marco Isola del Tesoro in Via Veneto 14 a Filottrano, all’edicola-cartoleria PaperMania in via XXX Giugno 41 a Filottrano, al Bar Tabaccheria Canali Osimo in via Ungheria 35 a Osimo, al Sì Con Te Superstore Osimo di Via Aldo Moro, all’Art-Glamour tabaccheria di Daniela Urbani in via Torresi 51 ad Ancona (zona Piano).

BIGLIETTERIE. Sabato apertura delle biglietterie alle ore 19:00. Costo dei biglietti: 10 euro intero, 6 euro ridotto (under 14 e over 70, gratis i bambini che non hanno compiuto i 6 anni).

INFOLINE: biglietti@pallavolofilottrano. it.