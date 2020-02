Da oggi disponibile la app Lardini Volley realizzata da myCicero

E’ disponibile da oggi l’App ufficiale “Lardini Volley”, realizzata grazie al supporto di myCicero, azienda leader nel mobile payment per la mobilità. Tutti gli abbonati, i tifosi e gli appassionati possono scaricare gratuitamente l’app dallo store del proprio smartphone per essere sempre aggiornati sul mondo della Lardini Volley, seguire i risultati in tempo reale e tutte le attività del Team attraverso immagini, foto e video. L’“App Lardini Volley, sviluppata sia per il sistema operativo Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pluservice.lardini&gl=IT), che per iOS (disponibile da lunedì 10 febbraio), non è solamente uno strumento di informazione per tutti i fan, ma anche il dispositivo con il quale gli abbonati 2019/2020 possono beneficiare dei buoni sconto utilizzabili presso alcuni partner del Club. Nella sezione Catalogo Buoni gli utenti possono accedere all’elenco dei buoni messi a disposizione da: Lardini Factory Store, Terre Cortesi Moncaro, Onorati Sport Jesi, Distributori Automatici Marche DAM – Gruppo Illiria, Concessionaria Opel Almauto di Jesi, Supermercato Sì con te Jesi – Il Torrione. I crediti a disposizione di ogni abbonato variano in funzione della tipologia dell’abbonamento (gold, parterre, tribuna, curva e tesserati Fipav) e per essere spesi occorre convertirli in buoni.

COME CONVERTIRE I BUONI. Una volta scaricata l’App Lardini Volley, il primo passo è registrarsi con la stessa mail (condizione indispensabile per visualizzare i crediti) comunicata al Club nel momento in cui è stato sottoscritto l’abbonamento o in data successiva: a registrazione avvenuta, l’utente abbonato può visualizzare i crediti a sua disposizione nella sezione “I tuoi crediti e buoni”. Invitiamo pertanto gli abbonati che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo email a scrivere a marketing@pallavoloflottrano.it indicando i propri dati e la mail con la quale intendono registrarsi sull’App. Per coloro che hanno già effettuato una registrazione e utilizzano i servizi dell’App myCicero, è sufficiente la sola autenticazione. Per ottenere il buono spesa, l’utente deve cliccare nella sezione “catalogo Buoni” in home page: selezionando uno dei buoni, appare una maschera nella quale è presente una sezione per l’operazione di conversione.

UTILIZZO DEI BUONI NEI PUNTI VENDITA. Nella sezione “I tuoi crediti e buoni”, l’utente abbonato dispone dell’elenco dei buoni, utilizzabili nei punti vendita degli sponsor tramite scansione del QR Code digitale da parte dell’esercente o tramite scansione da parte dell’utente del QR Code cartaceo posto all’interno dell’esercizio commerciale

ORGANIZZA AL MEGLIO LA TUA TRASFERTA. Con l’App Lardini Volley ogni tifoso può utilizzare tutti i servizi myCicero anche per organizzare al meglio le trasferte al seguito della squadra, ad esempio parcheggiando sulle strisce blu e pagando i minuti effettivi di sosta (ed eventualmente prolungarla direttamente dal cellulare), oppure acquistando direttamente biglietti per autobus e treni.