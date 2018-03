Pallavolo under16, 3 set a 1 contro Jesi: la Conero approda alla semifinale

La Conero conquista l’accesso alla semifinale del torneo under 16 provinciale grazie al successo per 3-1 sulla Vta Jesi. Prestazione di sostanza quelle delle ragazze guidate dal duo Paniconi-Pentericci che hanno concesso il 2’ set alle avversarie compiendo qualche errore di troppo. Nel resto del match le doriche hanno dimostrato una superiorità in tutti i fondamentali a partire dal servizio. Con questa successo, la Conero si assicura un posto nella finale provinciale in programma domenica 25 marzo nella quale affronterà l’Esino Volley che, nell’altra semifinale, ha superato Collemarino. Il match si giocherà a Moie. Il risultato però consente di staccare anche il pass per le finali regionali nelle quali si affronteranno le migliori formazioni under16 marchigiane. Sicuramente un ottimo risultato per un gruppo al primo anno nella categoria ed in costante crescita tecnica. Chiara la soddisfazione del Direttore Tecnico Bruno Petrella: «L’accesso alle finali regionali per noi significa aver già centrato l’obiettivo stagionale. Complimenti alle ragazze che si allenano con impegno e costanza ed allo staff tecnico che sta facendo un lavoro egregio».

I tabellini

CONERO PLANET CAMPING LA MEDUSA – VTA JESI 3-1.

CONERO PLANET CAMPING LA MEDUSA: Glorio, Nicoletti, Marcellini, Mazzucchelli, Borgognoni, Cicchitelli, Nebalaetitia, Cardinali, Santarelli, Mazzarini, Malatesta, Bertini (L), Albanesi (L). All. Paniconi-Pentericci.

VTA JESI: Tozzo, Giorgi, Papi, Zappi, Valeri, Cangiano, Giulietti, Milletti, Carpera, Latini (L), Carloni (L). All. Sabbatini.

PUNTEGGIO: 25-18; 22-25; 25-15; 25-15

ARBITRI: Di Rella e Violini.