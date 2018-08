Sara Giuliodori ancora alla Conero. Presidente Castracani: «Punto di riferimento imprescindibile»

“Sono veramente felice di rimanere un’altra stagione alla Conero Planet ed il campionato di B1 è una sfida che ritrovo con grande entusiasmo”. Ecco le prime parole di Sara Giuliodori, centrale osimana che, per la seconda stagione consecutiva, vestirà la maglia della società anconetana. La firma sul contratto dell’ex Loreto, Filottrano, Urbino e Castelfidardo consente alla Conero Planet di aggiungere un nuovo tassello alla sua squadra, seconda riconferma dopo quella di Erika Alessandrini e gli ingaggi di Bellucci, Barzetti e Vescovi.

“Fin dall’inizio abbiamo detto che Sara Giuliodori, così come Erika Alessandrini, sarebbero stati due pilastri dai quali partire e che per noi era fondamentale confermare” – ha detto il Presidente Mauro Castracani. “Intorno alle loro qualità, al loro carisma ed alla loro esperienza stiamo inserendo altri elementi in parte anche giovani e giovanissimi senza escludere altre giocatrici di esperienza che diano ulteriore mordente al nostro progetto”.

Sara Giuliodori torna nella 3’ serie nazionale da cui manca dalla stagione 2004-05 quando vestiva la maglia della Marotta Macchine Falconara e per lei sarà il 5’ anno in questa categoria. “Rispetto all’anno scorso la squadra è rinnovata – ha aggiunto Giuliodori – ed aspettiamo il completamento del roster per fare delle valutazioni e definire gli obiettivi. Nel girone avremo due derby e qualche squadra importante con giocatrici di livello ma, nello spirito Conero, posso garantire che lotteremo fino all’ultima giornata come successo anche nella stagione passata”.

Giuliodori, oltre ad Alessandrini, ritrova Valentina Bellucci con la quale ha vinto due titoli nazionali under 18 nell’allora Galassia Volley e giocato alcune stagioni di B1.