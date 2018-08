Pallavolo, lo scoutman Flavio Rocca nello staff della Lardini

Flavio Rocca entra nello staff tecnico della Lardini. Lo scoutman torinese, classe 1978, è uno dei tanti volti nuovi della formazione filottranese che lunedì 3 settembre inizierà la preparazione pre-campionato. Laureato in Scienze Motorie all’Università di Torino, il neo addetto alle statistiche della Lardini ha maturato una notevole esperienza sia nel maschile che nel femminile, anche a livello internazionale. Ex giocatore, Flavio Rocca ha iniziato ad allenare appena diciottenne nel settore giovanile del Volley San Paolo di Torino, prima di avviare un percorso di lavoro nel Centro Ricerche Scienze Motorie del capoluogo piemontese. Nella stagione 2012/2013 la “chiamata” di Mauro Barisciani al Vbc Mondovì (B1 maschile) per ricoprire il ruolo di aiuto allenatore e scoutman. La stagione successiva la prima esperienza fuori dai confini nazionali, come addetto alle statistiche dello Sportclub Potsdam guidato in panchina da Alberto Salomoni e dal secondo Andrea Ebana: a fine stagione la formazione tedesca conquista uno storico quinto posto nella Bundesliga femminile. Il ritorno in Italia, a Mondovì (come assistente di Barisciani e scoutman), coincide con la promozione del 2015 in A2 del club piemontese, dove Rocca lavora anche nell’annata successiva.

Nell’estate del 2016 l’incontro con l’attuale tecnico della Lardini Luca Chiappini, che lo vuole in Finlandia all’Hämeenlinna, esperienza formativa tra campionato e Champions. Nell’ultima stagione Flavio Rocca ha collaborato a distanza con la Battistelli San Giovanni in Marignano in un’annata che ha visto il club romagnolo vincere la coppa Italia di A2 e sfiorare la promozione in A1. Salto in massima serie che ora arriva con la Lardini Filottrano. «Affronto con grande curiosità e voglia di far bene questa prima esperienza in serie A1 femminile – sottolinea Flavio Rocca – E’ un piacere enorme tornare a lavorare con Luca (Chiappini, ndr). La passione per i numeri e le statistiche è nata quando ancora giocavo a pallavolo. Mi piaceva già allora valutare le partite attraverso dei dati oggettivi, un’analisi che poi mi ha aiutato nel percorso da allenatore».