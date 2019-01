La Confartigianato e la Lardini Volley fanno squadra insieme

La Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro Urbino e la Lardini Volley Filottrano hanno scelto di fare squadra insieme. L’Associazione degli artigiani e delle piccole imprese e il club filottranese, unico rappresentante marchigiano nella serie A1 di pallavolo femminile, hanno sottoscritto un accordo di partnership. “E' importante che il mondo dello sport possa trovare sostegno dal sistema delle imprese – ha dichiarato il presidente di Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino, Graziano Sabbatini –. Siamo convinti che queste sinergie sono estremamente importanti. I valori dello sport, lo spirito di squadra, la lealtà, il rispetto delle regole, la passione, il coraggio sono condivisi dal sistema delle imprese”.

“Siamo orgogliosi di questo accordo di partnership con una società che condivide i nostri valori – ha sottolineato il segretario generale di Confartigianato Marco Pierpaoli –. Il territorio unisce sport e impresa, luogo di identità e di appartenenza. L’accordo con la Lardini Volley ci permette di contribuire a promuovere lo sviluppo e valorizzare il territorio, facendo squadra e sinergia tra i diversi attori. Lo sport inoltre è un importantissimo strumento di aggregazione e inclusione sociale”.

“Siamo molto felici di intraprendere questo percorso di collaborazione con la Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro Urbino – ha ammesso il presidente onorario della Lardini Volley, Giovanni Morresi –, una realtà estremamente radicata e di grande importanza in una regione che ha il più alto numero di artigiani e piccoli imprenditori rispetto al resto del Paese. La nostra è una piccola società che negli ultimi anni si è affacciata nell’élite della pallavolo italiana, ma che non può prescindere dal territorio in cui opera: poter estendere ad un mondo così ampio l’identità, i progetti e i valori sociali ed educativi che rappresentano il fondamento della nostra attività ci consente di continuare a crescere e rendere tutti partecipi attivamente di questa storia”.

L’accordo di collaborazione prevede l’esposizione del logo della Confartigianato Imprese - Ancona Pesaro Urbino sui pantaloncini da gara della Lardini Volley, la realizzazione di momenti di formazione e condivisione, ma anche eventi come lo special price previsto per tutti gli associati in occasione della gara contro la Pomì Casalmaggiore in programma mercoledì 30 gennaio alle ore 20:30 al PalaBaldinelli di Osimo.