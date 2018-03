Eurosped NumanaBlu, il presidente Castracani: «La salvezza? Restiamo ottimisti»

La sconfitta interna contro Castelfiorentino ha scombinato i piani dell’Eurosped NumanaBlu che si presenta alla volata finale per la salvezza in serie B2 con un punto di vantaggio sul Rinascita Firenze a 5 giornate dal termine. Lo stop non ha tolto ottimismo al presidente Mauro Castracani ed all’ambiente biancorosso. “La lotta si va ancora più avvincente e, con un campionato così equilibrato sia nella lotta promozione e playoff che in quella retrocessione, ogni settimana ci stupiamo di qualche risultato”.

Corridonia sconfitta in casa da Monte San Giusto che si tira fuori forse definitivamente dalla lotta salvezza è il risultato che non ci si aspettava. “Noi dobbiamo vincere le nostre partite – ha aggiunto il presidente - e sabato non siamo stati in grado di farlo. Le avversarie hanno meritato il successo ma noi potevamo fare di più in tutti i fondamentali. Adesso i punti pesano ma restiamo ottimisti perché ritengo che la squadra sappia fare molto meglio di quanto visto sabato scorso”. Dopo la sosta pasquale, nelle 5 partite che mancano, l’Eurosped avrà tre trasferte, Fucecchio il 7 aprile, San Michele e Monte San Giusto all’ultima giornata, inframezzate da due turni interni contro il Rinascita Firenze contro la quale sarà uno scontro diretto, e poi con ValdarnInsieme che è in lotta per la promozione. “E’ chiaro che dovremo andare prendere punti anche in trasferta perché vincere le partite in casa non credo che basterebbe. La continuità di risultati in questo finale farà la differenza”. Per altro il Rinascita su cui la Conero fa la corsa, nelle ultime due giornate incontra le già retrocesse Pagliare e Teamvolley ma, oltre allo scontro diretto del 14 aprile al Palasabbatini, ha due turni interni contro Montesport capolista e Corridonia.

Nel weekend la formazione under 16 griffata Camping La Medusa ha ottenuto il 2’ posto alle finali provinciali staccando il pass per il turno regionale e nel weekend parteciperà al torneo Easter Volley nelle 4 categorie, under 13-14-16-18 da campione uscente nella categoria regina.