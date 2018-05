Pallavolo, la stagione dell'Eurosped si conclude con una sconfitta: è retrocessione

Si è chiusa con una sconfitta la stagione dell’Eurosped NumanaBlu che aveva già incassato il verdetto la scorsa settimana. Senza Cingolani e con Baldoni in panchina ma solo per onor di firma, coach Cerusico ha dato spazio alle effettive disponibili, compresa Beatrice Malatesta classe 2003 che aveva esordito sabato scorso ed autrice a Monte San Giusto, del suo 1’ punto in serie B2. Bello il 1’ set, vinto in volata dalle locali ancora in corsa per un posto nei playoff. Poi squadra di casa ancora in controllo anche nei set successivi e vittoria meritata. Per le ragazze di Cerusico il rammarico della retrocessione complice un girone di ritorno sotto tono dopo i 22 punti dell’andata. Tante speranze di ripescaggio per una società tra le più serie e con capacità di programmazione.