Pallavolo, l'Eurosped torna al successo: Firenze travolta 3-0

orna al successo l’Eurosped NumanaBlu che si rilancia nella corsa salvezza superando il TeamVolley Firenze in un’ora di gioco e dando importanti segni di crescita. Il team di Cerusico privo di Galuppi infortunata come accadde anche all’andata, ha schierato Cingolani nell’inedito ruolo di libero.

Partita a senso unico con il servizio di Canonico a creare subito il break per il 6-0. Nardi in regia preferita ad Angelini, fa girare bene le attaccanti ed il capitano Alessandrini chiude 25-16. Il 2’ set è più equilibrato almeno in avvio ma sul 10-8 l’Eurosped accellera con Giuliodori che frena a muro le attacanti fiorentine e attacca con determinazione. Uno dei molti errori ospiti in attacco chiude il set 25-15. Nel 3’ set coach Cerusico lascia a riposo Alessandrini proponendo in campo Benedetti e poi, a set in corso, schiera Baldoni per miecchi. Il set è a senso unico e si chiude 25-15. Nel prossimo turno ancora un match salvezza importante con la trasferta a Pagliare.