Pallavolo, Eurosped ko contro Montesport: «Abbiamo fatto il massimo»

Lo scontro con la capolista era una partita sulla carta proibitiva che l’Eurosped NumanaBlu ha giocato con le armi attualmente a disposizione affrontando un avversario che ha concesso pochissimo. “Brave loro indubbiamente – ha detto la schiacciatrice Benedetta Cingolani tra le migliori in casa Conero – ma a noi è mancato un po’ di coraggio in certi momenti della partita soprattutto al servizio e nell’attacco di rigiocata. Contro squadre forti, ben organizzate come Montesport, se non rischi qualcosa è molto dura vincere soprattutto perché le nostre avversarie, reduci dalla sconfitta nel turno precedente, non ci hanno concesso nulla”. Il momento è delicato con un ciclo di partite contro le migliori che proseguirà sabato prossimo nella trasferta di Corridonia. “Dobbiamo raddoppiare gli sforzi e lavorare ancora più duramente per tirarci fuori da un momento poco felice. La squadra è unita ed abbiamo margini di miglioramento, io per prima” – ha concluso Cingolani, tornata nelle Marche dopo un periodo di studio a Trento nel quale è stata impegnata sia con la squadra di B1 che di serie C locale.

In classifica ora la Conero ha 4 punti di vantaggio sulla quart’ultima che è il Rinascita Firenze attesa allo scontro diretto al Palasabbatini il prossimo 14 aprile. Con qualche giocatrice importante non al massimo della condizione e dopo una settimana con il lavoro condizionato dai malanni di stagione le premesse nell’affrontare la capolista non erano delle migliori. Il Direttore tecnico Bruno Petrella predica calma. “Non è il momento di deprimersi” – ha detto. “Sappiamo che è un campionato duro, estremamente equilibrato ed un momento di calo ci può stare. Se poi coincide con il confronto con le migliori della categoria è chiaro che vengono fuori giornate come quella di sabato ma il nostro obiettivo salvezza è ampiamente alla partita e confido che la squadra sappia reagire al meglio”.