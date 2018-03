Pallavolo Under16, Conero Planet sfiora l'impresa: Esino Volley campionesse provinciali

La Conero sfiora l’impresa ma è costretta ad accontentarsi del 2° posto nella finale provinciale under16, vinta dalle avversarie: le ragazze dell’Esino Volley che si aggiudica il titolo di campionesse provinciali. Il risultato consente comunque alle ragazze del duo Paniconi-Pentericci di staccare il pass per le finali regionali. A prevalere è stata l’Esino che ha avuto il merito di sbagliare complessivamente meno delle più giovani doriche griffate Camping La Medusa. In cronaca la Conero ha sofferto il servizio avversario in avvio abbassando le percentuali in cambio palla e perdendo il 1’ set 17-25. Poi la riscossa partita anche da una maggiore incisività dai 9 metri ed una correlazione muro-difesa più incisiva. Grazie al 25-21 il conto set è tornato in parità. Alla ripresa del gioco, il Camping La Medusa ha pasticciato in difesa forzando in attacco e concedendo all’Esino un vantaggio amministrato fino al 17-25. Alla ripresa, dopo un iniziale equilibrio, l’Esino ha preso vantaggio andando al match point sul 20-24. La Conero non ha mollato e, sul servizio di Neba, ha riaperto il set guadagnando anche un set point. Il contro-break di 3-0 ha chiuso la contesa ma ha regalato applausi per tutti e confermato che la Conero Planet ha un gruppo in crescita con diverse soluzioni che i tecnici dorici hanno provato a mettere in campo per vincere l’incontro. Dopo la pausa pasquale, scatterà la fase regionale con due gironi da 5 squadre. La Conero Planet Camping La Medusa se la vedrà con Pesaro. Lucrezia, Helvia Recina e Pagliare disputando due partite in casa e due in trasferta. Si qualificano per le semifinali le prime due classificate.

I tabellini

CONERO PLANET CAMPING LA MEDUSA – ESINO VOLLEY 1-3

CONERO PLANET CAMPING LA MEDUSA: Glorio, Nicoletti, Marcellini, Mazzucchelli, Borgognoni, Cicchitelli, Neba, Cardinali, Santarelli, Mazzarini, Malatesta, Bertini (L), Albanesi (L). All. Paniconi-Pentericci

ESINO VOLLEY: Mori, Mancinelli, Bastianelli, Panti, Fanciullo, Medici, Guidi, Favi, Agostinelli (L). All. Battistini

ARBITRI: Salvemini e Faini

PUNTEGGIO: 20-25; 25-21; 17-25; 25-27

